i Geschicktes Handwerk, brennende Leidenschaft und viel Gespür für die Natur. Foto: Weingut Anton Bauer powered by Hochreier Kleine leisten Großes in NÖ Das Handwerk, das in jeder Flasche steckt Am Weingut Anton Bauer, entstehen Weine, die von tiefgründigen Lössböden, pannonischer Wärme und kühler Luft aus dem Waldviertel geprägt sind. Von Heute Redaktion 26.11.2026, 16:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Seit vier Generationen folgt das Weingut seiner Überzeugung: Qualität entsteht aus Haltung. Aus dem Mut, den eigenen Weg zu gehen. Und aus der Konsequenz, nur das Beste in die Flasche zu bringen. So entstehen Weine mit Herkunft, Charakter und Finesse.

Die Herausforderung im Weinbau sei das, was ihn so besonders macht: Arbeit mit etwas, das sich nicht beeinflussen lässt – die Natur. Kein Jahr gleicht dem anderen. Ebenso wichtig sei die Wertschätzung für regionale Produkte und für das Handwerk der Menschen hinter Anton Bauer, das in jeder Flasche steckt.

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Facts & Figures Das Weingut Anton Bauer, in Neufang 42, 3483 Feuersbrunn, produziert aus 89.491 Weinstöcken Weißweine mit mineralischer Frische und klarer Handschrift: Grüner Veltliner, Riesling und Weissburgunder, die Tiefe, Struktur und eine lebendige Frucht-Säure-Balance widerspiegeln. Info: www.antonbauer.at

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