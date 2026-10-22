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Großbrand in Katsdorf (Bez. Perg): ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehrleute
Großbrand in Katsdorf (Bez. Perg): ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehrleute
FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER
Einsatz den ganzen Tag lang

Deponie brennt! 200 Feuerwehrler kämpfen gegen Flammen

Großeinsatz im Mühlviertel: Bei einer Mülldeponie ist Donnerstag früh ein Brand ausgebrochen. Rund 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.
Von Oberösterreich Heute
22.10.2026, 09:03
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Die meterhohe Rauchsäule bei dem Großbrand in Katsdorf (Bez. Perg) war von Weitem zu sehen: Bei gleich 16 Feuerwehren ging der Alarm ein.

Kaum angerückt, hatten sie alle Hände voll zu tun, die Flammen in Schach zu halten. Stürmischer Wind erschwerte den Einsatz in der Ortschaft Ruhstetten zusätzlich.

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Das Glück: Es bestand keine Gefahr für Menschen. "Die Lage ist unter Kontrolle, wir konnten auch die Ausbreitung des Feuers auf das Bürogebäude daneben verhindern", erklärte Einsatzleiter Christoph Neuhauser im Gespräch mit dem ORF.

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Das Bittere: Die Arbeiten werden voraussichtlich den ganzen Tag dauern. "Denn es muss der ganze Müll auseinandersortiert und dann nachgelöscht werden", so Neuhauser.

red, 22.10.2026, 09:03
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