Eiskalte Teuerung: Brennholz kostet jetzt schon so viel

Wer Holz für den Kachel- oder Schwedenofen sucht, kann durch gezieltes Vergleichen kräftig sparen. Eine aktuelle Erhebung der AK Oberösterreich unter 51 Anbietern zeigt teils deutliche Preisunterschiede.
Die Details: Erhoben wurden die Kosten für Buche, trocken mit einem Wassergehalt unter 20 Prozent, Stückholz mit 33 Zentimetern, geschlichtet. Die Tarife wurden ab Hof bzw. ab Lager angegeben.
Der Großteil des Brennholzes stammt aus österreichischen Wäldern. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erhalten, wurden alle Preise auf einen Raummeter umgerechnet.
Der Preis: zwischen 110 und 187 Euro. Im Schnitt sind es laut den Konsumentenschützern 153 Euro. Im Vergleich zum Frühjahr 2026 stieg die durchschnittlichen Kosten um 5 Euro.
Die Preise zu vergleichen ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bei den verschiedenen Hölzern gilt es zudem, den Wassergehalt zu berücksichtigen.
Weitere Ratschläge und das detaillierte Ergebnis der AK-Erhebung findet man hier.