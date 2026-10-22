i Ein Ofen spendet wohlige Wärme, kann aber arg ins Geld gehen. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Großer Preisvergleich Eiskalte Teuerung: Brennholz kostet jetzt schon so viel Schön langsam wird es kälter – Zeit, den Ofen anzuwerfen. Brennholz kann ordentlich ins Geld gehen. Die Arbeiterkammer hilft jetzt beim Sparen. Von Oberösterreich Heute 22.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer Holz für den Kachel- oder Schwedenofen sucht, kann durch gezieltes Vergleichen kräftig sparen. Eine aktuelle Erhebung der AK Oberösterreich unter 51 Anbietern zeigt teils deutliche Preisunterschiede.

Die Details: Erhoben wurden die Kosten für Buche, trocken mit einem Wassergehalt unter 20 Prozent, Stückholz mit 33 Zentimetern, geschlichtet. Die Tarife wurden ab Hof bzw. ab Lager angegeben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Großteil des Brennholzes stammt aus österreichischen Wäldern. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erhalten, wurden alle Preise auf einen Raummeter umgerechnet.

Der Preis: zwischen 110 und 187 Euro. Im Schnitt sind es laut den Konsumentenschützern 153 Euro. Im Vergleich zum Frühjahr 2026 stieg die durchschnittlichen Kosten um 5 Euro.

Tipps für den Brennholz-Kauf: Nachfragen, wie viel Holz tatsächlich in der Kiste ist. Meist bekommt man zwischen 0,85 und 0,9 Raummeter, wenn das Stückholz auf 33 Zentimeter geschlichtet ist.

Im Zuge von Aktionen werden bei der Abnahme von mehreren Einheiten häufig Preisnachlässe angeboten. Fragen lohnt sich.

Wer Ofenholz mit 25 Zentimetern Länge benötigt, muss mit Mehrkosten rechnen.

Zum Teil wird auch noch nicht trockenes Holz mit einer höheren Restfeuchte (halbtrocken) angeboten. Wegen der noch erforderlichen Lagerung gibt es dieses Holz günstiger.

Die Bilder des Tages i ?

Die Preise zu vergleichen ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bei den verschiedenen Hölzern gilt es zudem, den Wassergehalt zu berücksichtigen.

Weitere Ratschläge und das detaillierte Ergebnis der AK-Erhebung findet man hier.