Die beiden hatten einander noch nicht gesagt, was sie füreinander empfanden. Dann bekam Kevin Rowland eine Weihnachtskarte von der Frau, mit der er später vier Jahre zusammen sein sollte. Während er die Karte vor sich hatte, schrieb er "I Want To Be Holding You Next Christmas".

Jetzt ist das Lied als Single der Dexys Midnight Runners erschienen.

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Die Frau wisse, dass das Lied von ihr handelt, erzählt Rowland im Interview mit "Classic Pop". Es sei nicht das einzige, das er über sie geschrieben habe.

Rückblickend macht er seinen damaligen Drogenkonsum für das Ende der Beziehung verantwortlich. Heute seien die beiden gut befreundet und würden regelmäßig miteinander sprechen.

Ein Gast, den Dexys-Fans kennen

Auch im Musikvideo gibt es ein Wiedersehen: Regisseur Thomas James holte Geno Washington für einen kurzen Auftritt vor die Kamera. Ihm hatte die Band schon 1980 ihren Nummer-1-Hit "Geno" gewidmet.

Der Weihnachtssong stammt vom Album "LOVE", das im September erschien. Es ist das erste Album seit "Don’t Stand Me Down" von 1985, das wieder unter dem vollen Bandnamen Dexys Midnight Runners herauskam. Produziert hat es David Holmes.

Rowland erzählt darauf nicht nur von der Liebe, sondern auch von seiner Kindheit in einer irischstämmigen Familie, vom Älterwerden und von Versöhnung.