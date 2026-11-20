i Sheen Trio Foto: Theater Nestroyhof Hamakom Sheen Trio am 5.12. Gewinne Karten für Sam's Bar im Hamakom Von 2. bis 22.12. verwandelt sich das Theater Nestroyhof Hamakom auch heuer wieder in Sam’s Bar - ein Ort für Theater, Jazz und Musik aus aller Welt. Von Irma Basagic 20.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Sam's Bar im Theater Nestroyhof Hamakom Konzert: Sheen Trio

Sheen Trio Datum : Samstag, 5. Dezember 2026, 19:30 Uhr

: Samstag, 5. Dezember 2026, 19:30 Uhr Ort: Theater Nestroyhof Hamakom, Nestroyplatz 1, 1020 Wien

Theater Nestroyhof Hamakom, Nestroyplatz 1, 1020 Wien Web: https://www.hamakom.at/produktionen/sheen-trio

Mit dem neuen Album "Transitory" erschafft das Sheen Trio um die Bassklarinettistin und Komponistin Shabnam Parvaresh, dichte, atmosphärische Klanglandschaften zwischen Jazz, Krautrock, Free Jazz, Rock und experimentellen Texturen, durchwoben von Einflüssen aus dem Iran.

Die Musik bewegt sich im Spannungsfeld von Chaos und Stille und verknüpft persönliche Erinnerungen mit globalen Umbrüchen. Atmosphärisch ungemein dicht, schwelgerisch und von betörender Sinnlichkeit wirkt sie wie ein mythisches Fortbewegungsmittel, das die Zuhörer:innen in unbekannte Klangräume transportiert.

Gemeinsam mit Ula Martyn-Ellis an der Gitarre und Philipp Buck am Schlagzeug entstanden und entstehen experimentierfreudige Kompositionen, die einer musikalischen Migration gleichen: mal ruhig und kontemplativ, mal impulsiv und abenteuerlustig und stets auf der Suche nach neuen, unentdeckten Gebieten.

Sheen Trio Shabnam Parvaresh – Bassklarinette, Klarinette

– Bassklarinette, Klarinette Ula Martyn-Ellis – E-Gitarre

– E-Gitarre Philipp Buck – Schlagzeug

Jetzt mitspielen und gewinnen

Für das Konzert des Sheen Trios am 5. Dezember gibt es 2 x 2 Karten zu gewinnen. Trage deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 30. November 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.