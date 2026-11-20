Mit dem neuen Album "Transitory" erschafft das Sheen Trio um die Bassklarinettistin und Komponistin Shabnam Parvaresh, dichte, atmosphärische Klanglandschaften zwischen Jazz, Krautrock, Free Jazz, Rock und experimentellen Texturen, durchwoben von Einflüssen aus dem Iran.
Die Musik bewegt sich im Spannungsfeld von Chaos und Stille und verknüpft persönliche Erinnerungen mit globalen Umbrüchen. Atmosphärisch ungemein dicht, schwelgerisch und von betörender Sinnlichkeit wirkt sie wie ein mythisches Fortbewegungsmittel, das die Zuhörer:innen in unbekannte Klangräume transportiert.
Gemeinsam mit Ula Martyn-Ellis an der Gitarre und Philipp Buck am Schlagzeug entstanden und entstehen experimentierfreudige Kompositionen, die einer musikalischen Migration gleichen: mal ruhig und kontemplativ, mal impulsiv und abenteuerlustig und stets auf der Suche nach neuen, unentdeckten Gebieten.
Für das Konzert des Sheen Trios am 5. Dezember gibt es 2 x 2 Karten zu gewinnen. Trage deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 30. November 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.