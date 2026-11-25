UB40." fetchpriority="high" /> i "Unstoppable": Am 23. April 2027 erscheint das neue Album von UB40. Phillipa Jane Photography "Unstoppable" UB40 wieder da! Reggae-Stars covern Country-Welthit Mit "Unstoppable" melden sich UB40 zurück. Für die erste Single hat sich die Band einen Country-Hit vorgenommen. Shania Twain hat ihn schon gehört. Von Jochen Dobnik 25.11.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast fünf Jahrzehnte nach ihren Anfängen in Birmingham haben UB40 eine neue Platte fertig.

Auf "Unstoppable" (erscheint am 23. April 2027) erinnert die Band mit gesellschaftskritischen Texten an ihr Debüt "Signing Off" aus dem Jahr 1980. Musikalisch geht es von Roots-Reggae über Dancehall bis Pop.

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Viele Stücke entwickelten sich beim gemeinsamen Jammen. Mit dabei waren die Gründungsmitglieder Robin Campbell, Jimmy Brown, Earl Falconer und Norman Hassan sowie Sänger Matt Doyle, der 2021 nach dem Rückzug von Duncan Campbell zur Band stieß.

"Wir sind unstoppable, und bei diesem Album ist einfach alles ganz natürlich zusammengekommen. Wir sind unglaublich stolz darauf", sagt Robin Campbell.

Shania Twain hat die erste Single schon gehört

Als ersten Vorgeschmack haben sich UB40 einen Country-Pop-Hit vorgenommen: Shania Twains "You’re Still The One". Robin Campbell hatte den Song schon länger auf seiner Liste. Die Reggae-Version kommt bei der Originalinterpretin an: "UB40 haben dem Song ihren eigenen Stempel aufgedrückt, und ich liebe das einfach. Hört ihn euch an – ich hoffe, er gefällt euch."

Schlagzeuger Jimmy Brown kannte das Original zunächst gar nicht. Als er genauer auf den Text hörte, musste er an die eigene Band denken: "Wir haben turbulente Zeiten erlebt, vieles reflektiert und sind immer noch hier, machen das, was wir lieben, haben Spaß und genießen es."

Dass UB40 aus bekannten Songs etwas Eigenes machen, ist nicht neu. Mit "Red Red Wine", "I Got You Babe" und "(I Can’t Help) Falling In Love With You" landete die Band weltweite Nummer-1-Hits.

In Großbritannien kamen 50 ihrer Singles in die Top 40 und elf Alben in die Top 10, darunter auch der Vorgänger "UB45" aus dem Jahr 2024.

Am Tag der Albumveröffentlichung spielen UB40 im London Palladium. Der reguläre Ticketverkauf beginnt laut Ankündigung am 1. Dezember. "Unstoppable" erscheint auf CD und Vinyl. Eine erweiterte CD-Ausgabe enthält zusätzlich neu eingespielte Klassiker der Band.