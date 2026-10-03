i Die Kurzwellen-Infrarotbänder von Copernicus Sentinel-3 ermöglichen es, Schnee von Wolken und unbedecktem Boden zu unterscheiden, was mit dem menschlichen Auge nicht immer möglich ist. Schnee, der im nahen Infrarot stark reflektiert, erscheint in leuchtendem Rot und zeichnet den Bogen der Karpaten deutlich nach. Europäische Union/Copernicus Sentinel-3 Spektakuläres Foto "Die Karpaten leuchten aus dem All rot!" Die Karpaten leuchten auf einem Satellitenbild in kräftigem Rot. Was spektakulär aussieht, macht vor allem eines sichtbar: Schnee. Von Newsdesk Heute 03.10.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein leuchtend roter Bogen zieht sich über Rumänien: Auf einer Satellitenaufnahme vom 13. März 2026 ist die Schneedecke der Karpaten besonders deutlich zu erkennen.

Wie der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus auf X schreibt: "Die Karpaten leuchten aus dem All rot!".

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Infrarot macht Schnee sichtbar

Bei der Aufnahme handelt es sich um ein Falschfarbenbild eines Sentinel-3-Satelliten. Dafür wurden drei Infrarotkanäle des SLSTR-Instruments verwendet.

Der Vorteil: Schnee reflektiert im nahen Infrarot besonders stark und erscheint deshalb in kräftigem Rot. So lässt er sich auf den Aufnahmen deutlich von Wolken und schneefreiem Boden unterscheiden – etwas, das mit dem menschlichen Auge nicht immer möglich ist.

Roter Schneebogen über Rumänien

Die Schneedecke reicht von der nördlichen Grenze Rumäniens entlang der Ostkarpaten und zieht sich weiter nach Westen über die Südkarpaten.

Auch über dem Apuseni-Gebirge ist eine separate schneebedeckte Fläche deutlich zu sehen. Das von den Karpaten umschlossene Transsilvanische Plateau und die umliegenden Tiefländer erscheinen dagegen weitgehend schneefrei.

Die Bilder des Tages i ?

Daten helfen bei Hochwasser-Prognosen

Die Satellitendaten dienen nicht nur für spektakuläre Bilder aus dem All. Der dazugehörige Land Monitoring Service veröffentlicht weltweit Daten zur Ausdehnung von Schneeflächen, die aus Sentinel-3-Beobachtungen gewonnen werden.

Diese Informationen können unter anderem bei Hochwasserprognosen, der Planung von Wasserkraft und beim Management der Wasserversorgung helfen.