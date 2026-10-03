Ein leuchtend roter Bogen zieht sich über Rumänien: Auf einer Satellitenaufnahme vom 13. März 2026 ist die Schneedecke der Karpaten besonders deutlich zu erkennen.
Wie der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus auf X schreibt: "Die Karpaten leuchten aus dem All rot!".
Bei der Aufnahme handelt es sich um ein Falschfarbenbild eines Sentinel-3-Satelliten. Dafür wurden drei Infrarotkanäle des SLSTR-Instruments verwendet.
Der Vorteil: Schnee reflektiert im nahen Infrarot besonders stark und erscheint deshalb in kräftigem Rot. So lässt er sich auf den Aufnahmen deutlich von Wolken und schneefreiem Boden unterscheiden – etwas, das mit dem menschlichen Auge nicht immer möglich ist.
Die Schneedecke reicht von der nördlichen Grenze Rumäniens entlang der Ostkarpaten und zieht sich weiter nach Westen über die Südkarpaten.
Auch über dem Apuseni-Gebirge ist eine separate schneebedeckte Fläche deutlich zu sehen. Das von den Karpaten umschlossene Transsilvanische Plateau und die umliegenden Tiefländer erscheinen dagegen weitgehend schneefrei.
Die Satellitendaten dienen nicht nur für spektakuläre Bilder aus dem All. Der dazugehörige Land Monitoring Service veröffentlicht weltweit Daten zur Ausdehnung von Schneeflächen, die aus Sentinel-3-Beobachtungen gewonnen werden.
Diese Informationen können unter anderem bei Hochwasserprognosen, der Planung von Wasserkraft und beim Management der Wasserversorgung helfen.