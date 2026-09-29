Die OÖ-Minister im Hoamat-Check

"Europa ist meine Heimat, Wien mein Arbeitsplatz und in Oberösterreich bin ich dahoam", bringt es Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) gleich eingangs auf den Punkt. Regelmäßig heimzufahren ist für sie "ein Muss – für die Familie, Freundinnen, Freunde und den Austausch vor Ort", wie sie sagt. Die 33-jährige SPÖ-Ministerin hat sich dem Ziel verschrieben, Frauengesundheitsforschung zu stärken.
Lieblings-Dialektwort?
Flessal
Lieblings-Platz in OÖ?
Traunstein
LASK oder Blau-Weiß?
Blau-Weiß
Radio OÖ oder Ö3?
Radio OÖ für Nachrichten, Ö3 für Musik
Bier oder Most?
Most
Wenn in politisch turbulenten Zeiten – Holzleitner muss gerade die Uni-Budgets kürzen – Zeit für eine Auszeit bleibt, zieht es die rote Anhängerin von Blau-Weiß Linz auf den Traunstein. Regionalen Journalismus hält sie für "wichtiger denn je", er sei Mittel "gegen Hass, Hetze und Fake News". In "Heute" (bei der Erstausgabe in OÖ war Holzleitner 13) wirft sie besonders gerne einen Blick in die Rubrik "Heute Backstage" – "für den Blick hinter die (menschlichen) Kulissen", wie sie schmunzelnd anmerkt.
Beim "Hoamatgsang" ist die passionierte Blasmusikerin Claudia Bauer (ÖVP) "sehr textsicher", musikalisch zieht sie bei der Landeshymne aber Chor dem Solo vor. Kein Solo ist der Radiosender der Wahl: "Musik auf Ö3", so die 31-Jährige. Nachrichten hört sie mitunter auch auf Radio OÖ.
Überhaupt fühlt sie sich ihren Wurzeln sehr verbunden: "Oberösterreich ist meine Heimat und mein Zuhause", so Bauer zu "Heute". Heimkommen ist ihr als Ausgleich wichtig – "Zeit für Familie, Freunde und Vereine gehört dazu". Ein Projekt, das ihr besonders wichtig ist: "Der gestaffelte Mutterschutz für Eltern mit Sternenkindern, also nach einer Fehlgeburt. Das ist leider traurige Realität vieler Familien, wir sollten offener darüber sprechen", so Bauer.
Lieblings-Dialektwort?
Goi
Lieblings-Platz in OÖ?
Der Blick vom Schafberg
LASK oder Blau-Weiß?
LASK
Radio OÖ oder Ö3?
Radio OÖ für Nachrichten, Ö3 für Musik
Bier oder Most?
Gspritzter Most oder noch besser: Süßmost!
Er kann Anzug genauso wie Tracht – je nach Standort, den er am Arbeitsort Wien Tag für Tag im Auge hat: VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (46) betont im "Heute"-Interview: "Mein Arbeitsort ist Wien, aber Heimat im Herzen ist und bleibt Oberösterreich." Die Familie des VP-Granden lebt in Linz – "und deshalb ist das auch mein Lebensmittelpunkt".
Sein Herzensprojekt im Job ist die Industriestrategie, wie Hattmannsdorfer ausführt: "Damit sichern wir Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand in Österreich." Ziel? "Österreich wieder unter die Top-10-Industrie-Nationen zu bringen und unseren Unternehmen die besten Rahmenbedingungen für die Zukunft zu bieten."
Lieblings-Dialektwort?
A bissl
Lieblings-Platz in OÖ?
Traunsee & St. Magdalena
LASK oder Blau-Weiß?
Ganz klar Schwarz-Weiß
Radio OÖ oder Ö3?
Ö3
Bier oder Most?
Lieber ein Glas Wein
Apropos Herzensprojekt: Im Fußball gibt es für ihn nur Schwarz-Weiß – "Hatti", wie er genannt wird, ist glühender LASK-Anhänger. Volltreffer für Ausflüge sind für ihn der Traunsee und St. Magdalena. Ein Glas Wein ist dem Minister lieber als Most oder Bier.