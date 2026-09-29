i Die drei Minister aus OÖ: Claudia Bauer, Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP) und Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). privat, BMWET/Holy, MecGreenie Polit-Granden im "Heute"-Talk Die OÖ-Minister im Hoamat-Check Dialekt haben sie drauf, beim Fußball eine klare Meinung – und bei der Hymne sind sie textsicher: "Heute" bat die drei OÖ-Minister zum großen Check. Von Oberösterreich Heute 29.09.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Europa ist meine Heimat, Wien mein Arbeitsplatz und in Oberösterreich bin ich dahoam", bringt es Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) gleich eingangs auf den Punkt. Regelmäßig heimzufahren ist für sie "ein Muss – für die Familie, Freundinnen, Freunde und den Austausch vor Ort", wie sie sagt. Die 33-jährige SPÖ-Ministerin hat sich dem Ziel verschrieben, Frauengesundheitsforschung zu stärken.

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Wenn in politisch turbulenten Zeiten – Holzleitner muss gerade die Uni-Budgets kürzen – Zeit für eine Auszeit bleibt, zieht es die rote Anhängerin von Blau-Weiß Linz auf den Traunstein. Regionalen Journalismus hält sie für "wichtiger denn je", er sei Mittel "gegen Hass, Hetze und Fake News". In "Heute" (bei der Erstausgabe in OÖ war Holzleitner 13) wirft sie besonders gerne einen Blick in die Rubrik "Heute Backstage" – "für den Blick hinter die (menschlichen) Kulissen", wie sie schmunzelnd anmerkt.

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Bauer: "Familie, Freunde, Vereine"

Beim "Hoamatgsang" ist die passionierte Blasmusikerin Claudia Bauer (ÖVP) "sehr textsicher", musikalisch zieht sie bei der Landeshymne aber Chor dem Solo vor. Kein Solo ist der Radiosender der Wahl: "Musik auf Ö3", so die 31-Jährige. Nachrichten hört sie mitunter auch auf Radio OÖ.

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Überhaupt fühlt sie sich ihren Wurzeln sehr verbunden: "Oberösterreich ist meine Heimat und mein Zuhause", so Bauer zu "Heute". Heimkommen ist ihr als Ausgleich wichtig – "Zeit für Familie, Freunde und Vereine gehört dazu". Ein Projekt, das ihr besonders wichtig ist: "Der gestaffelte Mutterschutz für Eltern mit Sternenkindern, also nach einer Fehlgeburt. Das ist leider traurige Realität vieler Familien, wir sollten offener darüber sprechen", so Bauer.

Lieblings-Dialektwort? Goi Lieblings-Platz in OÖ? Der Blick vom Schafberg LASK oder Blau-Weiß? LASK Radio OÖ oder Ö3? Radio OÖ für Nachrichten, Ö3 für Musik Bier oder Most? Gspritzter Most oder noch besser: Süßmost!

Hattmannsdorfer: "Heimat im Herzen ist und bleibt OÖ"

Er kann Anzug genauso wie Tracht – je nach Standort, den er am Arbeitsort Wien Tag für Tag im Auge hat: VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (46) betont im "Heute"-Interview: "Mein Arbeitsort ist Wien, aber Heimat im Herzen ist und bleibt Oberösterreich." Die Familie des VP-Granden lebt in Linz – "und deshalb ist das auch mein Lebensmittelpunkt".

Sein Herzensprojekt im Job ist die Industriestrategie, wie Hattmannsdorfer ausführt: "Damit sichern wir Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand in Österreich." Ziel? "Österreich wieder unter die Top-10-Industrie-Nationen zu bringen und unseren Unternehmen die besten Rahmenbedingungen für die Zukunft zu bieten."

Lieblings-Dialektwort? A bissl Lieblings-Platz in OÖ? Traunsee & St. Magdalena LASK oder Blau-Weiß? Ganz klar Schwarz-Weiß Radio OÖ oder Ö3? Ö3 Bier oder Most? Lieber ein Glas Wein

Apropos Herzensprojekt: Im Fußball gibt es für ihn nur Schwarz-Weiß – "Hatti", wie er genannt wird, ist glühender LASK-Anhänger. Volltreffer für Ausflüge sind für ihn der Traunsee und St. Magdalena. Ein Glas Wein ist dem Minister lieber als Most oder Bier.