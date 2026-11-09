i Wissenschaftler sind von der Dulse (Rotalge) begeistert: "Der Geschmack ist sogar ein bisschen edler als Speck." IMAGO/Zoonar Nahrung der Zukunft Diese Alge schmeckt wie Speck Die Rotalge Dulse schmeckt gebraten nach Speck - und könnte unsere Ernährung nachhaltiger machen. Experten warnen aber vor hohem Jodgehalt. Von Heute Life 09.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zukunft des Essens ist dunkelrot, knusprig und liegt auf einem Teller neben Kartoffelpüree.

Dulse heißt die Rotalge, die erhitzt ein speckähnliches Aroma entwickelt. Algen sollen Lebensmittel nachhaltiger machen und wertvolle Nährstoffe liefern. Doch bis zur industriellen Anwendung ist es noch ein weiter Weg.

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An der Hochschule Pirmasens in Deutschland geht es im Projekt "Waste2Value" um neue Rohstoffe aus biologischen Quellen. Algen wachsen schnell, liefern Biomasse und brauchen keine Ackerflächen - ein großes Plus für die Nachhaltigkeit. "Das Potenzial der Alge reicht vom Essen bis zur Verpackung", sagt Christian Jahr von der IHK Bildungsakademie Magdeburg.

Nach Angaben von n-tv absolvieren dort bereits Interessierte einen Algensommelier-Lehrgang, der weit mehr als ein Kochkurs ist: "Es geht um Nachhaltigkeit, rechtliche Fragen und vor allem um Gesundheit", erklärt Jahr.

Besonders die Dulse hat es ihm angetan: "Der Geschmack ist sogar ein bisschen edler als Speck."

Warnung vor zu viel Jod

Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) betont jedoch, dass Algen erhebliche Mengen Jod enthalten können. Der Gehalt schwanke je nach Art, Jahreszeit und Verarbeitung.

Ein übermäßiger Verzehr könne Gesundheitsrisiken bergen. Weltweit werden rund 145 der etwa 10.000 Algenarten als Lebensmittel genutzt.

Dulse (Palmaria palmata) im Ärmelkanal, vor der Küste von Sark, Kanalinseln. imago/Bluegreen Pictures

Auch Verbraucherzentralen sehen Algen als nährstoffreichen Trend, kritisieren aber fehlende Angaben zum Jodgehalt auf vielen Produkten.

Sie fordern eine rechtsverbindliche Kennzeichnung. Algen können durch ihren natürlichen Umami-Geschmack dazu beitragen, den Einsatz von Salz zu reduzieren.

Qualität ist entscheidend

"Alge ist nicht gleich Alge", betont Experte Jahr. Herkunft, Anbaubedingungen und regelmäßige Untersuchungen auf Schwermetalle seien wichtige Qualitätsmerkmale. Die Organismen können bestimmte Stoffe aus ihrer Umgebung aufnehmen und anreichern. Eine kontrollierte Produktion gilt daher als unverzichtbar.

Algen sind übrigens keine Erfindung der Neuzeit: In Schottland und Irland werden sie seit Langem gegessen. Und sie stecken längst in vielen Lebensmitteln, ohne dass Verbraucher es bemerken. Die Alge muss nicht gleich zum Hauptgericht werden - sie kann die Ernährung auf vielfältige Weise bereichern.