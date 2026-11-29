i Ein Fehltritt bei der Firmen-Weihnachtsfeier kann den Job kosten. Eine ÖGB-Expertin erklärt, was erlaubt ist. istock Alkohol, Sprüche, Fotos Diese Fehler können dich nach Firmenfeier Job kosten Ein Fehltritt bei der Firmen-Weihnachtsfeier kann den Job kosten. Eine ÖGB-Expertin erklärt, was erlaubt ist. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein paar Gläser zu viel, ein unangebrachter Spruch oder ein peinliches Foto im Internet: Auch bei der betrieblichen Weihnachtsfeier kann so manches Verhalten Konsequenzen für den Job haben. ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin Verena Weilharter erklärt, welche Regeln Beschäftigte beachten sollten.

Denn auch wenn abseits des gewöhnlichen Berufsalltags gemeinsam gefeiert wird, gelten weiterhin arbeitsrechtliche Spielregeln.

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Keine Pflicht zur Weihnachtsfeier

Wer keine Lust auf die Firmenfeier hat, muss auch nicht hingehen. Findet das Fest allerdings während der regulären Arbeitszeit statt, bedeutet eine Absage nicht automatisch früheren Feierabend. Stattdessen muss grundsätzlich weitergearbeitet werden.

Auch beim traditionellen Wichteln darf jeder selbst entscheiden, ob er mitmachen möchte. Eine Verpflichtung, Geschenke für Kollegen zu besorgen, gibt es nicht.

Alkohol kann zum Job-Killer werden

Gegen ein Glas Wein oder Bier bei der Firmenfeier spricht grundsätzlich nichts. Wer anschließend allerdings noch eine Schicht antreten muss, hat sich an die geltenden Alkoholregelungen zu halten.

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Problematisch wird es, wenn Beschäftigte im Rausch über die Stränge schlagen. "Wer zu viel trinkt, erhöht das Risiko, Grenzen zu überschreiten. Beleidigungen, Sachbeschädigungen oder sexuelle Belästigung können auch bei einer Weihnachtsfeier arbeitsrechtliche Konsequenzen haben", warnt Weilharter.

Im schlimmsten Fall droht die Entlassung

Auch bei der Firmenfeier gilt das Gleichbehandlungsgesetz. Anzügliche Sprüche oder unerwünschte Berührungen können im schlimmsten Fall sogar zur Entlassung führen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn zwischen den Beteiligten ein Machtgefälle besteht, etwa zwischen Chef und Angestellten.

Zurückhaltung ist auch beim Teilen von Aufnahmen der Feier angebracht. "Private Fotos und Videos sollten nicht ungefragt in WhatsApp-Gruppen geteilt oder auf Social Media veröffentlicht werden. Besonders Aufnahmen, die Kolleg:innen in peinlichen Situationen zeigen, haben dort nichts verloren."