i Das neue Sturmgewehr liegt schon im Handel auf. Unlimited Dynamics AUG A4 MII Neues Steyr-Sturmgewehr: Was sich jetzt wirklich ändert Der Waffenklassiker aus Steyr bekommt ein Update: Verstellbarer Schaft, neuer Abzug und andere Bedienelemente. Das AUG A4 MII im Überblick.

Christian Tomsits Von Newsdesk Heute und 28.11.2026, 21:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Das Sturmgewehr 77 ist ein Gasdrucklader mit starrer Verriegelung" – diesen Satz dürfen österreichische Rekruten seit bald 50 Jahren repetieren. Passend zum Jubiläum bekommt der österreichische Waffenklassiker jetzt ein neues Gesicht: mit dem AUG A4 MII präsentiert Steyr Arms eine überarbeitete Generation.

Dabei ist auf den ersten Blick vieles vertraut – doch vor allem beim Schaft und bei der Bedienung haben die Entwickler nachgebessert. Was macht das neue Modell besonders?

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Der Schaft lässt sich erstmals anpassen

Die auffälligste Neuerung betrifft den hinteren Teil des Gewehrs. Der Schaft wurde neu geformt und lässt sich nun in der Länge verstellen. Wie berichtet, sind fünf Einstellungen möglich. Damit kann die Waffe besser an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden.

Auch der Abzug wurde überarbeitet. Er soll sich nach Angaben aus dem Fachhandel präziser und angenehmer bedienen lassen. Erste Fachberichte bewerten das neue Abzugsgefühl positiv, weisen aber darauf hin, dass ausführliche Praxistests noch ausstehen.

Eine weitere Änderung betrifft die Bedienelemente: Der Auslöser für das Magazin sitzt beim A4 nun im Bereich des Abzugsbügels. Hinzu kommt ein beidseitig bedienbarer Verschlussfanghebel. Es sind vor allem solche Details, mit denen Steyr die bislang vertraute Konstruktion modernisiert hat.

Kompakte Bauweise bleibt erhalten

Eines der Markenzeichen des AUG bleibt dagegen unverändert: die sogenannte Bullpup-Bauweise. Dabei liegen Magazin und Verschluss hinter dem Abzug. Das macht das Gewehr im Vergleich zu herkömmlich gebauten Modellen bei gleicher Lauflänge kürzer.

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Auch die technische Grundkonstruktion wurde nicht vollständig neu erfunden. Laut dem Fachportal "Spartanat" blieben das Gehäuse und der Lauf gegenüber der vorherigen Generation weitgehend unverändert. Der M-LOK-Handschutz und die Montageschiene gehören ebenfalls zum bekannten Konzept.

Was bedeutet das für Käufer und Bundesheer?

Die bereits angebotene zivile Version ist ein halbautomatisches Modell im Kaliber .223 Remington. Der Händler "Waffen Ellinger" nennt eine Lauflänge von 417 Millimetern. Eine Zieloptik gehört nicht zur Basisausstattung.

Das neue AUG A4 MII ist damit eher eine gezielte Weiterentwicklung als eine komplette Neukonstruktion.

Zwar soll nach bisherigen Informationen auch das Jagdkommando des Bundesheeres die Neuheit getestet haben. Eine flächendeckende Einführung beim Bundesheer ist bisher aber nicht offiziell bestätigt. Auch Steyr selbst hält sich noch bedeckt.