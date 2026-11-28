i Preise könnten rasch steigen. "Heute" Spritpreisbremse vor dem Aus Sprit-Alarm! Tanken droht um 6 Euro teurer zu werden Österreichs Autofahrern droht der nächste Preisschock an der Zapfsäule. Der ARBÖ fordert deshalb eine Verlängerung der Spritpreisbremse. Von Österreich Heute 28.11.2026, 22:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon in wenigen Tagen kann das Autofahren wieder teurer werden: Mit 30. November läuft die derzeitige Spritpreisbremse aus. Wird die Maßnahme nicht verlängert, könnte Tanken auf einen Schlag um zwölf Cent pro Liter teurer werden.

Was das für die Geldbörse bedeutet: Bei einer Tankfüllung von 50 Litern müssten Autofahrer plötzlich sechs Euro mehr hinblättern. Der Autofahrerclub ARBÖ drängt deshalb auf eine Fortsetzung der Entlastungsmaßnahme.

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"Autofahren ist kein Selbstzweck, sondern notwendig, um den Arbeitsplatz zu erreichen und das soziale Leben zu organisieren. Deshalb fordern wir eine Fortsetzung dieser unterstützenden Maßnahme", erklärt ARBÖ-Präsident Peter Rezar.

So viel könnte Sprit ab Dienstag kosten

Am 26. November kostete ein Liter Eurosuper in Österreich durchschnittlich 1,57 Euro, für einen Liter Diesel wurden 1,963 Euro fällig.

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Bei einem Wegfall der Spritpreisbremse würden sich auf Basis dieser Preise folgende Beträge ergeben:

Super: 1,690 Euro pro Liter

Diesel: 2,083 Euro pro Liter

Damit könnte der durchschnittliche Dieselpreis wieder die Zwei-Euro-Marke überschreiten.

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Vor allem Pendler wären betroffen

"Auf der einen Seite wird die Autobahnvignette bis Jahresende erfreulicherweise nicht verteuert, und seitens der Politik wird diese Ersparnis von 2,10 Euro als inflationsdämpfende Maßnahme angekündigt. Auf der anderen Seite soll eine Tankfüllung von einem Tag auf den anderen um 6 Euro teurer werden?", kritisiert Rezar.

Zusätzliche Sorgen bereitet dem ARBÖ die Entwicklung auf dem internationalen Ölmarkt. Nachdem die Rohölpreise im November zwischenzeitlich deutlich gesunken waren, sind sie in den vergangenen Tagen wieder gestiegen.

Wie sich die Preise in den kommenden Wochen entwickeln werden, sei derzeit nicht absehbar: "Besonders Personen mit geringem Einkommen und Pendler müssten dann möglicherweise extreme Preissteigerungen schultern. Das ist unfair und unsozial, weshalb wir die Fortsetzung der Spritpreisbremse fordern."