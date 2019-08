Königsklasse beschert Salzburg Millionen-Regen

Salzburg darf in der Gruppenphase der Champions League ran – und streift als Startgeld mal eben 15,25 Millionen Euro ein. Doch das ist längst nicht alles...

Red Bull Salzburg misst in der Gruppenphase der Champions League mit Titelverteidiger Liverpool, Italiens Topteam Napoli und Belgiens Meister Genk die Kräfte.Eine sportlich attraktive Gruppe – und auch finanziell macht sich die Königsklasse für die "Bullen" höchst bezahlt. Alleine das Startgeld für die Salzburger und die anderen 31 Vereine macht stolze 15,25 Millionen Euro aus. Ein Sieg in einem Gruppenspiel bringt 2,7 Millionen Euro, ein Unentschieden 900.000 Euro.Steigt die Elf von Trainer Jesse Marsch gar in das Achtelfinale der Königsklasse auf, winken noch einmal stolze 9,5 Millionen Euro.Viertelfinale: 10,5 Millionen EuroHalbfinale: 12 Millionen EuroFinale: 15 Millionen EuroSieger: 4 Millionen Euro(Heute Sport)