i Jürgen Klopp bei seinem Debüt gegen die Niederlande. IMAGO/Laci Perenyi Deutschland gegen Griechenland Dieser Sender zeigt die Heimpremiere von Klopp Jürgen Klopp feiert als deutscher Bundestrainer gegen Griechenland seine Premiere vor den deutschen Fans. Hier ist das Match zu sehen. Von Sport Heute 27.09.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntagabend empfängt das DFB-Team Griechenland in Augsburg. Um 20.45 Uhr wird die Nations-League-Partie in der WWK-Arena angepfiffen. Im Fokus dabei: Jürgen Klopp bei seinem ersten Heimspiel als deutscher Bundestrainer.

Fans müssen für Klopps Heim-Premiere kein zusätzliches Abo abschließen. Die ARD überträgt das Duell am Sonntag, dem 27. September, live und frei empfangbar im TV. Auch online kann die Partie kostenlos verfolgt werden. Parallel zur TV-Übertragung bietet die ARD das Spiel im Livestream in ihrer Mediathek an.

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Deutschland gegen Griechenland noch ungeschlagen

Auch die bisherige Bilanz macht dem DFB-Team Mut. Zehnmal standen sich Deutschland und Griechenland bislang gegenüber – verloren hat Deutschland noch nie. Sieben Duelle gingen an die DFB-Auswahl, dreimal gab es ein Unentschieden. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschied Deutschland 2024 mit 2:1 für sich.

Nach der Partie kommt es im riesigen 44-Mann-Aufgebot von Klopp zum geplanten Wechsel. Die zweite Hälfte des Kaders übernimmt anschließend für das Nations-League-Spiel gegen Serbien in München sowie das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki.