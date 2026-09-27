i Christian Zawieschitzky IMAGO/FC Red Bull Salzburg Nur Legende war jünger ÖFB-Juwel debütiert – das gab es seit 81 Jahren nicht Salzburg-Juwel Christian Zawieschitzky feiert im ÖFB-Trikot mit 19 Jahren sein Teamdebüt – und trägt sich damit in die Geschichtsbücher ein. Von Sport Heute 27.09.2026, 17:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christian Zawieschitzky erlebt am Sonntag den bisher größten Moment seiner jungen Karriere. Der erst 19-jährige Salzburg-Keeper bekommt gegen den Kosovo das Vertrauen von Ralf Rangnick und feiert sein Debüt im ÖFB-Tor.

Der Salzburg-Keeper steigt damit in einen äußerst exklusiven Kreis auf. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nur einen österreichischen Torhüter, der bei seinem Debüt im Nationalteam noch jünger war.

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Nur ÖFB-Legende war jünger

Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Walter Zeman. Der legendäre Rapid-Torhüter war noch keine 19 Jahre alt, als er am 6. Dezember 1945 erstmals zwischen den Pfosten des ÖFB-Teams stand. Österreich besiegte Frankreich damals mit 4:1.

Zeman machte sich später mit seinen Leistungen gegen Ungarn und Schottland einen Namen und wurde als "Tiger von Budapest" beziehungsweise "Panther von Glasgow" gefeiert.

Der letzte ÖFB-Keeper, der vor seinem 20. Geburtstag sein Teamdebüt feierte, liegt ebenfalls weit zurück. Roman Pichler kam am 10. Dezember 1960 beim 2:1 gegen Italien in Neapel bereits nach zehn Minuten für den verletzten Kurt Schmied ins Spiel. Er war bei seiner Premiere rund vier Monate älter als Zawieschitzky heute.

Schon in Europa für Furore gesorgt

Für den Salzburger ist es der nächste Meilenstein einer rasanten Entwicklung. Bereits auf Klubebene schrieb Zawieschitzky als jüngster Stammtorhüter der Europa League Schlagzeilen. Jetzt folgt die große Chance im Nationalteam.

Ganz an die Spitze der österreichischen Rekordliste schafft es der gebürtige Kufsteiner allerdings nicht. Gleich acht Torhüter waren bei ihrem ersten ÖFB-Einsatz noch jünger.

Den Rekord hält Walter "Jokl" Joachim. Er debütierte bereits 1917 im Alter von 16 Jahren, zehn Monaten und einem Tag gegen Ungarn und gilt damit sogar als jüngster österreichischer Nationalspieler überhaupt.

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Nach Debüt geht es zur U21

Für Zawieschitzky dürfte der Ausflug ins A-Team vorerst allerdings kurz bleiben. Nach dem Nations-League-Duell mit dem Kosovo wechselt der 19-Jährige wieder zur österreichischen U21. Dort wartet am 2. Oktober das wichtige Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Dänemark. Vier Tage später steht in Wales das letzte Qualifikationsspiel auf dem Programm.