Andere öffnen im Advent ein Türchen und naschen Schokolade, bei "Heute" gibt es heuer täglich eine Portion Herzschmerz, Romantik und himmlisches Chaos. Mit "Weihnachten mit meinem Schutzengel" feiert der erste Weihnachts-Vertical-Film Europas Premiere und das direkt auf dem Smartphone.
Gedreht wurde unter der Regie von Marina Hoeft in Villach und am Faaker See. In insgesamt 24 rund zweiminütigen Folgen wird die Geschichte bis zum Heiligen Abend erzählt.
Für Steffi, gespielt von "Sturm der Liebe"-Star Anna Karolin Berger, könnte die Vorweihnachtszeit kaum schlechter beginnen. Freund, Job und Geld sind weg. Als sie nach einem Streit auch noch vor ein Auto läuft, bekommt sie himmlische Unterstützung. Dumm nur, dass ausgerechnet ihr Schutzengel Angelina (Janina Eisele) selbst kurz davorsteht, seine Lizenz zu verlieren.
Und dann wäre da noch ein geheimnisvoller Mann, gespielt vom Wiener Max Müller. Der weiß etwas über Steffis Vergangenheit, von dem sie selbst keine Ahnung hat.
"Verzeih mir, aber ich wollte dich einfach kennenlernen", sagt Müller in einer Szene zu seiner Filmpartnerin. Mit seiner Stimme hat der Wiener längst ein Publikum erobert, schließlich hat er bereits 55 Hörbücher eingesprochen. Dass er nun auch vor der Kamera als Herzensbrecher im Einsatz ist, verdankt er ursprünglich einem Zufall.
"Dann ist in einem Theater ein Schauspieler ausgefallen, und man hat mich gefragt, ob ich einspringen kann", erinnert er sich an seine Anfänge. Die Feuertaufe bestand er. "Ich habe ohne Lampenfieber vor 350 Zuschauern auf der Bühne begeistert und gewusst: Das kann ich auch."
Nach seinem Filmdebüt im True-Crime-Micro-Drama "Wenn Paare morden" tauscht Müller nun das mörderische Sujet gegen weihnachtliche Romantik, ganz ohne Geheimnisse kommt er allerdings auch diesmal nicht aus.
Was der charmante Wiener zu verbergen hat, ob Steffi ihr Glück findet und Angelina ihre Schutzengel-Lizenz retten kann? Das erfahren die "Heute"-Leser ab 1. Dezember. Bis zum Heiligen Abend gibt es täglich eine neue Folge auf heute.at. Und das Happy End gibt's pünktlich zur Bescherung.