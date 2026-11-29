i Max Müller und Anna Karolin Berger beim Dreh Enrico Saller/Lieblingsfilm Österreich Serien-Herzensbrecher Dieser Wiener sorgt für Herzklopfen auf "Heute" Ab 1. Dezember gibt es auf heute.at täglich eine neue Folge des Weihnachts-Micro-Dramas "Weihnachten mit meinem Schutzengel". Von Romina Colerus 29.11.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere öffnen im Advent ein Türchen und naschen Schokolade, bei "Heute" gibt es heuer täglich eine Portion Herzschmerz, Romantik und himmlisches Chaos. Mit "Weihnachten mit meinem Schutzengel" feiert der erste Weihnachts-Vertical-Film Europas Premiere und das direkt auf dem Smartphone.

Gedreht wurde unter der Regie von Marina Hoeft in Villach und am Faaker See. In insgesamt 24 rund zweiminütigen Folgen wird die Geschichte bis zum Heiligen Abend erzählt.

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Für Steffi, gespielt von "Sturm der Liebe"-Star Anna Karolin Berger, könnte die Vorweihnachtszeit kaum schlechter beginnen. Freund, Job und Geld sind weg. Als sie nach einem Streit auch noch vor ein Auto läuft, bekommt sie himmlische Unterstützung. Dumm nur, dass ausgerechnet ihr Schutzengel Angelina (Janina Eisele) selbst kurz davorsteht, seine Lizenz zu verlieren.

Und dann wäre da noch ein geheimnisvoller Mann, gespielt vom Wiener Max Müller. Der weiß etwas über Steffis Vergangenheit, von dem sie selbst keine Ahnung hat.

Diese Stimme verführt jetzt auch vor der Kamera

"Verzeih mir, aber ich wollte dich einfach kennenlernen", sagt Müller in einer Szene zu seiner Filmpartnerin. Mit seiner Stimme hat der Wiener längst ein Publikum erobert, schließlich hat er bereits 55 Hörbücher eingesprochen. Dass er nun auch vor der Kamera als Herzensbrecher im Einsatz ist, verdankt er ursprünglich einem Zufall.

"Dann ist in einem Theater ein Schauspieler ausgefallen, und man hat mich gefragt, ob ich einspringen kann", erinnert er sich an seine Anfänge. Die Feuertaufe bestand er. "Ich habe ohne Lampenfieber vor 350 Zuschauern auf der Bühne begeistert und gewusst: Das kann ich auch."

"Sturm der Liebe"-Starz ieht sich komplett nackt aus i ?

Jeden Tag ein neues Türchen auf heute.at

Nach seinem Filmdebüt im True-Crime-Micro-Drama "Wenn Paare morden" tauscht Müller nun das mörderische Sujet gegen weihnachtliche Romantik, ganz ohne Geheimnisse kommt er allerdings auch diesmal nicht aus.

Was der charmante Wiener zu verbergen hat, ob Steffi ihr Glück findet und Angelina ihre Schutzengel-Lizenz retten kann? Das erfahren die "Heute"-Leser ab 1. Dezember. Bis zum Heiligen Abend gibt es täglich eine neue Folge auf heute.at. Und das Happy End gibt's pünktlich zur Bescherung.