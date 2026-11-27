i Julian le Play wird laut Starpix / picturedesk.com Aus für Wiener Kultursommer "Macht uns unser Wien nicht kaputt": Le Play wird laut Das Aus für den Wiener Kultursommer trifft Julian le Play. Für den Sänger waren die kostenlosen Bühnen in den Grätzln ein Stück Zuhause. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 21:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"In Wien kam gestern der Schnee. Aber auch ohne den wird es in meiner Heimatstadt gerade kälter." Mit diesen Worten meldet sich Julian le Play auf Instagram. Was den Sänger besonders trifft, ist das Aus für den Wiener Kultursommer.

Jeden Sommer gab es dort Konzerte, Theater und Kabarett mitten in den Grätzln. Wer vorbeikam, konnte einfach bleiben und zuschauen. Der Eintritt war frei. 2027 soll das Festival aus Spargründen eingestellt werden. "Hier werden gerade Existenzen zerstört", schreibt le Play mit Blick auf die Künstler.

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Kultursommer 2026 i ?

In seinem Posting denkt er aber auch an die Menschen, die bei den Konzerten und Vorstellungen zusammenkamen. Für viele seien solche Orte "ein erweitertes Zuhause". Dort könne man einander begegnen, ganz unabhängig davon, wie alt man ist oder wie viel Geld man hat.

Dass Wien sparen muss, ist dem Sänger klar. Er fürchtet aber, dass mit dem Kultursommer etwas verloren geht, das für ihn seine Heimatstadt ausmacht. "So wird diese Stadt leiser", schreibt er.

Seine Fans bittet Julian le Play, Beiträge zu teilen, Petitionen zu unterstützen und sich bei den Verantwortlichen zu melden. "Denkt über all das nochmal nach. Sprecht mit uns," schreibt er an die Wiener Stadtregierung. "Macht uns unser Wien nicht kaputt!"