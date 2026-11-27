i Melissa Naschenweng zu Gast im "Ö3-Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl Ö3 / Udo Reichmann Auf Ö3 Klartext über die Liebe Naschenweng: Jetzt spricht sie über One-Night-Stands "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng spricht auf Ö3 über ihr Singleleben, One-Night-Stand und das Liebes-Aus mit Toni Gabalier. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 16:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lesachtaler Speck, Bauernbutter und Weihnachtskekse stehen auf dem Tisch, als Claudia Stöckl bei Melissa Naschenweng zum Frühstück vorbeischaut. Die Sängerin hat die Ö3-Moderatorin ins Wirtshaus ihres Vaters in Kötschach-Mauthen eingeladen. Wenn Naschenweng dort selbst etwas essen will, wird die Frittatensuppe schon mal kalt. So viele Gäste wollen ein Selfie. Diesmal geht’s am Tisch auch um etwas, das die Sängerin sonst gern für sich behält.

Stöckl fragt nach ihrem Beziehungsstatus. "Single", sagt Naschenweng. Mehr als sieben Jahre waren Melissa Naschenweng und Toni Gabalier mal zusammen, mal getrennt. Als sie im vergangenen Jahr wieder eine Pause eingelegt hatten, stand ihr Liebes-Aus plötzlich auf dem Cover der "Bild". Naschenweng selbst hatte sich dazu nicht geäußert. "Ich habe mich richtig ausgeliefert gefühlt", erzählt sie auf Ö3. Aus der Pause wurde schließlich eine endgültige Trennung.

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Gäste bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" i ?

Ebenfalls macht sie im Ö3-Frühstück bei mir ganz klar: "Ich bin übrigens auch auf keiner Single-Plattform und es gibt mich ganz sicher nicht als One Night Stand".

Eine Zeit lang wollte sich Naschenweng gar nicht mehr verlieben. Das sagte sie damals auch ihrem besten Freund Sebastian. "Ich habe mich so oft aufgeopfert, ich habe immer zu viel gegeben, ich habe ganze Kärntner Seen zusammengeplärrt vor Liebeskummer."

Ihre früheren Partner nennt sie heute "Lernpartner". Aus den Beziehungen hat sie für sich mitgenommen, dass sie sich für ihren Erfolg nicht mehr entschuldigen will. Und wie müsste einer sein, damit es passt? Die Kärntnerin sagt’s auf ihre Art. "Da muss einer halt schon eine richtige 'Kantn' sein, dass er das hebt."

Das ganze Gespräch läuft am Sonntag, 29. November, von 9 bis 11 Uhr auf Ö3.