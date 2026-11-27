i Elisabeth Cinatl, Sogol Kordi, Teresa Vogl, Sophia Brandstetter und Marie-Theres Pranter Alexander Gotter Starkes Zeichen Gewalt in Beziehungen - Wiener Promis hören hin Gewalt in Beziehungen bleibt oft verborgen. Zum Auftakt der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" wurden ganz persönliche Geschichten erzählt. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 25. November begannen weltweit die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen". Anlässlich dessen lud YSL zum "Liebe ohne Gewalt"-Panel-Talk in die Französische Botschaft in Wien, wo Moderatorin Teresa Vogl unter anderem mit Sogol Kordi und Sophia Brandstetter sprach.

Beide Frauen erzählten von der Gewalt, die sie in ihren Beziehungen jahrelang erlebt hatten, und davon, wie sie sich schließlich daraus lösen konnten. Heute sprechen sie offen über das Erlebte, um anderen Betroffenen Mut zu machen.

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"Liebe ohne Gewalt"-Panel-Talk i ?

Im Publikum saßen bekannte Gesichter wie Schauspielerin Hilde Dalik oder Influencerin Karin Teigl, die viele als "constantly_k" kennen und die 2027 bei "Dancing Stars" antritt. Am Podium ging es auch darum, woran man früh erkennt, dass in einer Beziehung Grenzen überschritten werden. Darüber sprach Vogl mit Elisabeth Cinatl von den Autonomen Österreichischen Frauenhäusern.

An wen kann man sich wenden, wenn man noch mit niemandem über das Erlebte gesprochen hat? Kordi hat 2024 die Initiative "myProtectify" gegründet. Dazu gehört "Maya", ein anonymer Chat, der rund um die Uhr in mehreren Sprachen erreichbar ist. Er soll Betroffenen helfen, ihre Situation einzuordnen und eine Beratungsstelle in ihrer Nähe zu finden.

Der Abend in der Französischen Botschaft war ein bewegender Auftakt zu den internationalen Aktionstagen. Bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, geht es darum, Gewalt gegen Frauen und Mädchen sichtbar zu machen und zu zeigen, wo Betroffene Hilfe finden.