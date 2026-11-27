i Sängerin Anna-Carina Woitschack gibt ihre Trennung bekannt IMAGO/Gartner Erst im Oktober zeigte sie ihn Liebes-Aus! Anna-Carina Woitschack ist wieder Single Rote Rosen, ein Kuss vor den Fans – so machte Anna-Carina Woitschack ihre neue Liebe öffentlich. Knapp sieben Wochen später ist schon wieder Schluss. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten in ihrem Jubiläumskonzert in Dessau kam Manfred W. mit einem riesigen Strauß roter Rosen auf die Bühne. Anna-Carina Woitschack nahm die Blumen entgegen, die beiden küssten sich. "Jetzt ist es raus. Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!", sagte sie ihren Fans. Das war am 10. Oktober.

Seinen Namen verriet Woitschack an diesem Abend noch nicht. Die Fotos mit den Rosen teilte sie später auf Instagram. Dazu schrieb sie auf Englisch: "Alles, was wirklich zählt, ist Liebe."

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Anna-Carina Woitschack – die besten Bilder i ?

Jetzt reichen der Schlagersängerin sechs Worte: "Ja. Es stimmt. Wir sind getrennt." Das sagte die 34-Jährige gegenüber "Bild". Die Fotos vom Bühnenmoment hatte sie damals auf Instagram geteilt. Der Beitrag mit dem Rosenstrauß ist inzwischen gelöscht.

Manfred ist 30, betreibt einen mobilen Fischimbiss und stammt wie Woitschack aus einer Schaustellerfamilie. Laut "Bild" soll die Sängerin die Beziehung beendet haben. Einen Grund nannte sie selbst nicht. Auch Manfred will die Hintergründe privat halten. Über seine Ex findet er aber warme Worte: "Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat."

Für Woitschack ist es bereits das zweite Liebes-Aus, das sie heuer öffentlich gemacht hat. Im Februar bestätigte sie die Trennung von ihrem langjährigen Freund Daniel Böhm. Davor war sie mit dem "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross verheiratet.