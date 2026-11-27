i Norbert Oberhauser muss den ORF verlassen Andreas Tischler / Vienna Press "Da fehlen einem die Worte" ORF-Aus für Oberhauser - TV-Kollegen sind fassungslos Das ORF-Aus von "Studio 2"-Moderator Norbert Oberhauser kam für ihn unerwartet. Auch seine TV-Kollegen zeigen sich schockiert. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

1993 begann Norbert Oberhauser seine Karriere beim ORF. Nach anderen Karrierestationen kehrte er im Jänner 2019 für "Studio 2" zum Sender zurück. Seit der ersten Ausgabe führt er durch das Vorabendmagazin. Jetzt steht fest: Seine Zeit beim Sender endet – und das kam auch für ihn überraschend.

"Mitte nächsten Jahres wird meine Zeit beim ORF zu Ende gehen", kündigt der Moderator auf Instagram an. "Nach vielen Jahren ist das natürlich ein Einschnitt", schreibt er. Bis Mitte 2027 will er "noch einmal Vollgas" geben.

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Die Nachricht trifft auch Oberhausers TV-Kollegen. ORF-Wettermann Sigi Fink wollte Oberhauser auf Instagram zuerst einfach schreiben, dass er gut aussieht. Erst als er den Text zum Posting liest, erfährt er vom ORF-Aus. "What? iaz wollt i schreibn so a fescher Teifl und iaz les i erst…".

Christine Reiler kennt Oberhauser aus "Studio 2", wo sie Gesundheitstipps gibt. Sie schreibt ihm, wie sehr sie die Nachricht mitnimmt. "Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr. Meine Meinung dazu kennst du, aber ich kann sie leider nicht hier schreiben." Zum Schluss lädt sie ihren Kollegen auf einen Drink ein. "Fühl dich gedrückt. Drinks gehen auf mich."

"Das darf wohl nicht wahr sein"

Auch die Zuschauer melden sich. "Da fehlen einem die Worte", schreibt ein User. "Das darf wohl nicht wahr sein", heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein Fan richtet sich direkt an Oberhauser: "Ich bin fassungslos!! Du bist für mich einer der besten Moderatoren dieses Landes und für mich sowieso der netteste und sympathischste von allen."