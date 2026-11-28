i Nadine Mirada im großen "Heute"-Interview im Hotel "Marriott Vienna Imperial Riding School" Andreas Tischler / Vienna Press Topmodel im "Heute"-Talk Mirada öffnet Fotoalbum: Christkind, Kekse & die Liebe Topmodel Nadine Mirada über Weihnachten und ihre Pläne für 2027. Das große Interview zum Fest der Liebe. Von Romina Colerus 28.11.2026, 16:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten bedeutet für Nadine Mirada vor allem eines: nach Hause kommen. Seit ihrer Kindheit verbringt das international erfolgreiche Model die Feiertage bei ihrer Familie in Oberösterreich. Daran soll sich auch nach der Verlobung nichts ändern.

"Ich war noch nie an Weihnachten woanders als zu Hause. Das wird sich auch niemals ändern", erzählt sie im Gespräch mit "Heute". Besonders gerne erinnert sie sich an die Weihnachtsfeste aus ihrer Kindheit. Damals spielte sie auf dem Klavier Weihnachtslieder, bevor ihre Mutter das Glöckchen läutete und das Christkind endlich die Geschenke brachte.

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Nadine Mirada öffnet ihr Fotoalbum für "Heute" i ?

Heuer gibt es allerdings eine Premiere: Zum ersten Mal feiert Nadine gemeinsam mit ihrem Verlobten Dominik. Im vergangenen Jahr verbrachten die beiden den Heiligen Abend noch getrennt, doch ihr Liebster hatte eine Überraschung für sie. "Als ich am Abend rausgegangen bin, ist er vor meiner Tür gestanden", erinnert sie sich. Eine romantische Geste, die ihr bis heute ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Diesmal kommt Dominik gleich mit nach Oberösterreich. Am nächsten Tag soll es dann zu seiner Familie weitergehen.

Auch die bevorstehende Hochzeit wird an den Feiertagen ein Thema sein. Zwischen Weihnachten und Silvester wollen sich die beiden endlich Zeit nehmen, um konkrete Pläne zu schmieden. Ob romantische Strandhochzeit oder Märchenkulisse? Noch ist alles offen. "Am liebsten hätte ich beides", lacht Nadine.

Bis dahin genießt das "Guess"-Gesicht die Vorfreude auf Weihnachten. Statt stundenlang in der Küche zu stehen, setzt die Familie mittlerweile auf ein gemeinsam vorbereitetes kaltes Buffet. So bleibt mehr Zeit füreinander und natürlich für die Geschenke.

Wobei Nadine selbst gar keine großen Wünsche hat. "Ich lasse mir dann nur Zeit schenken, damit wir etwas gemeinsam erleben und unternehmen", verrät sie. Besonders freue sie sich über persönliche Erinnerungsstücke wie gemeinsame Fotos. Geschenke macht sie dagegen selbst für ihr Leben gern – und das nicht nur zu Weihnachten. "Ich bin allgemein so ein Schenker. Also ich schenke das ganze Jahr", verrät sie lachend. Sobald sie mitbekommt, dass sich jemand aus ihrem Freundes- oder Familienkreis etwas wünscht, möchte sie am liebsten sofort eine Freude bereiten.

Und die Weihnachtskekse? Die sind selbstverständlich erlaubt! "Für mich muss alles im Leben ausgewogen sein", sagt das Model. Schließlich darf man sich gerade zu Weihnachten auch einmal etwas gönnen.