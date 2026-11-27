i Melissa Naschenweng spricht offen über die Liebe IMAGO/Stephan Wallocha "Ausgeliefert gefühlt" Naschenweng spricht offen über Liebes-Aus mit Gabalier Nach Jahren des On und Off erzählt Melissa Naschenweng, wie ihre Beziehung mit Toni Gabalier endete – und was sie aus früheren Beziehungen mitnimmt. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für das Ö3-"Frühstück bei mir" nimmt Melissa Naschenweng Moderatorin Claudia Stöckl mit in ihre Kärntner Heimat. Erst zeigt sie ihr das Bauernhaus in Nostra, in dem sie aufgewachsen ist, gefrühstückt wird anschließend im Wirtshaus ihres Vaters in Kötschach-Mauthen. Neun Jahre lang hatte er es verpachtet, um seine Tochter zu ihren Auftritten fahren zu können. "Ich wollte ihr die Karriere ermöglichen, die sie sich erträumt hat", erzählt er.

Am Frühstückstisch erinnert sich die "Alpenbarbie" an einen Anruf ihres Managers. Eine Zeitung wollte wissen, ob sie noch mit Toni Gabalier zusammen sei. Nach mehr als sieben Jahren On-off-Beziehung hatten die beiden im vergangenen Jahr wieder eine Pause eingelegt. Wie es weitergehen sollte, wussten sie zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht.

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Gäste bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" i ?

Naschenweng gab keine Antwort – trotzdem war ihre Trennung am nächsten Tag auf dem Cover. "Ich habe mich richtig ausgeliefert gefühlt", erzählt sie im Ö3-"Frühstück bei mir". Für die beiden blieb es nicht bei einer Pause. "Und irgendwie war es dann auch wirklich endgültig vorbei."

Als Naschenweng auf ihre früheren Beziehungen zu sprechen kommt, erzählt sie auch, wie viel sie in der Liebe von sich gegeben hat. "Ich habe mich so oft aufgeopfert, ich habe immer zu viel gegeben, ich habe ganze Kärntner Seen zusammengeplärrt vor Liebeskummer." Eine Zeit lang wollte sie sich gar nicht mehr verlieben.

Heute nennt Naschenweng ihre früheren Partner "Lernpartner" und sie weiß inzwischen besser, was sie sich von einer Beziehung wünscht. Ihren Erfolg möchte sie dabei selbstverständlich mitbringen dürfen. Und dass sie sich wieder auf Gefühle einlassen kann, freut sie. "Ich bin froh, dass ich wieder fühlen kann."

Der ganze Talk zwischen Melissa Naschenweng und Claudia Stöckl gibt's am Sonntag, dem 29. November, ab 9:00 Uhr auf Ö3.