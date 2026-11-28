i Norbert Oberhauser mit Handy bei der STARnacht am Neusiedler See, 2025 IMAGO/K.Piles Sender bestätigt Datum Aus für Norbert Oberhauser – jetzt nennt ORF den Grund Das Aus für Norbert Oberhauser kam überraschend. Jetzt bestätigt der ORF: Sein Vertrag endet am 30. Juni 2027. Der Grund ist der Spardruck. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das überraschende ORF-Aus von Norbert Oberhauser (54) sorgt weiter für Gesprächsstoff. Nachdem der "Studio 2"-Moderator seinen bevorstehenden Abschied selbst öffentlich gemacht hatte, steht nun auch die offizielle Begründung des Senders fest: Der Vertrag wird aus finanziellen Gründen nicht verlängert.

Auf Anfrage des "Standard" bestätigte der ORF das Ende der Zusammenarbeit mit 30. Juni 2027. Die angespannte Budgetsituation lasse eine Fortsetzung des Vertrags nicht zu, heißt es vonseiten des Senders.

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Oberhauser hatte mit mehr Aufgaben gerechnet

Für den Moderator kam diese Entwicklung völlig unerwartet. Besonders bitter: Nach seiner Darstellung waren zuletzt sogar zusätzliche Aufgaben im Gespräch gewesen.

Gegenüber oe24 schilderte Oberhauser, dass er mit Verantwortlichen darüber gesprochen habe, künftig auch mehr redaktionelle Tätigkeiten zu übernehmen. Die Gespräche hätten einen positiven Eindruck hinterlassen. Laut dem Bericht stand zwischenzeitlich sogar eine mögliche Festanstellung im Raum.

Stattdessen endet nun seine Zeit beim ORF. Oberhauser war als freier Dienstnehmer mit einem befristeten Vertrag für den Sender tätig.

Kollegin findet emotionale Worte

Die Entscheidung trifft nicht nur den Moderator selbst. Auch seine langjährige Kollegin Barbara Karlich reagierte betroffen.

Unter Oberhausers Abschiedspost auf Instagram schrieb sie, dass ihr die Nachricht sehr nahegehe. "Es tut richtig weh", erklärte die Moderatorin und bezeichnete Oberhauser als ihren Lieblingskollegen.

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Seit 2019 ist der gebürtige Grazer eines der Gesichter des ORF-Vorabendmagazins "Studio 2". Neben Oberhauser gehören derzeit auch Karlich und Verena Hartlieb zum Moderationsteam.

Was passiert mit "Studio 2"?

Das Ende von Oberhausers Vertrag bedeutet nicht automatisch das Aus für die Sendung. Das ORF-Magazin ist weiterhin fixer Bestandteil des Vorabendprogramms. Wer seine Moderationsaufgaben ab Juli 2027 übernehmen wird, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Für Oberhauser selbst ist der Abschied besonders einschneidend. Seine ORF-Karriere hatte bereits 1993 im Landesstudio Steiermark begonnen. Nach Stationen im Privatradio und bei Puls 4 kehrte er 2019 zum Sender zurück.

Bis zum Vertragsende will er seine Aufgaben weiter erfüllen. Auf Instagram kündigte er an, bis dahin noch einmal alles zu geben. Was danach kommt, ließ er offen.