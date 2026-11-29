i Florian Silbereisen. THÜRINGEN PRESS / Action Press / picturedesk.com Fans enttäuscht Doch nicht dabei! Musik-Legende fehlt bei Silbereisen Florian Silbereisen versammelt am Samstag wieder Schlagerstars um sich. Auf einen müssen die Zuschauer allerdings verzichten: DJ Ötzi ist nicht dabei. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" läutet Florian Silbereisen (45) am Samstagabend die Weihnachtszeit ein.

Für die große Eurovisionsshow in Suhl hat der Moderator zahlreiche prominente Gäste eingeladen. Doch ausgerechnet ein österreichischer Publikumsliebling fehlt: DJ Ötzi (55).

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DJ Ötzi und die Geburtstunde von "Heute.at" i ?

Wie das Portal "Schlagerpuls" berichtet, wird der Tiroler entgegen den bisherigen Erwartungen nicht bei der Weihnachtsshow auftreten. Das bestätigte das Management des Sängers auf Nachfrage des Portals. Weshalb Gerry Friedle, wie DJ Ötzi mit bürgerlichem Namen heißt, nicht dabei ist, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Überraschungsgast angekündigt

Ganz ohne österreichische Unterstützung muss Silbereisen allerdings nicht auskommen. Mit Andy Borg, der ehemaligen Seer-Sängerin Sassy, Barbara Wussow und Internetstar "Tiroler Schmäh" sind gleich mehrere heimische Publikumslieblinge mit von der Partie.

Auch Andrea Berg, Vanessa Mai, Marianne Rosenberg und Nino de Angelo werden für Weihnachtsstimmung sorgen. Zudem kündigten die Verantwortlichen einen emotionalen Überraschungsauftritt an. Wer dahintersteckt, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" wird am Samstag ab 20.15 Uhr live in ORF 2 und im Ersten übertragen.