i Melissa Naschenweng IMAGO/Stephan Wallocha "Plötzlich schwindlig" K.o.-Tropfen! Melissa enthüllt Schock-Erlebnis Melissa Naschenweng erzählt in Ö3-"Frühstück bei mir" von einem erschreckenden Erlebnis nach einem Konzert. Seither hat sie eine eiserne Regel. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Erfahrung, die Melissa Naschenweng (36) bis heute prägt. Im Gespräch mit Claudia Stöckl in Ö3-"Frühstück bei mir" verrät die Kärntner Schlager-Queen, dass ihr im Jahr 2019 offenbar K.o.-Tropfen verabreicht wurden.

Damals wurde die Musikerin nach einem Konzert von mehreren jungen Männern auf ein Getränk eingeladen. Kurz darauf ging es ihr plötzlich schlecht.

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"Mir ist sofort schwindlig geworden, alles hat sich gedreht, ich habe erbrochen", erinnert sich Naschenweng an den Vorfall.

Melissa Naschenweng - ihr Leben in Bildern i ?

Arzt stellte Substanzen im Blut fest

Ihr Tourveranstalter reagierte sofort und brachte die Sängerin zurück ins Hotel. Am nächsten Tag ließ sich Naschenweng ärztlich untersuchen. Dabei wurden laut der Musikerin bestimmte Substanzen in ihrem Blut festgestellt.

Welche Substanzen es genau waren, verrät die Kärntnerin im Gespräch nicht. Das Erlebnis hat ihren Umgang mit Getränken allerdings nachhaltig verändert.

Melissa richtet Warnung an Frauen

Auch sieben Jahre nach dem Vorfall ist die Schlagersängerin besonders vorsichtig, wenn ihr jemand einen Drink anbietet.

"Seither konsumiere ich kein Getränk, das ich nicht selbst aufgemacht habe. Das empfehle ich allen Frauen", appelliert die achtfache Amadeus-Gewinnerin.

Das gesamte Gespräch mit Melissa Naschenweng ist am Sonntag, dem 29. November, von 9 bis 11 Uhr in Ö3-"Frühstück bei mir" zu hören.