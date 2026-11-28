i DJ Ötzi spricht über seinen Glauben. Screenshot "Ich will mit..." Es geht um Jesus! DJ Ötzi gesteht religiösen Wunsch Mit seinen Hits bringt DJ Ötzi regelmäßig Tausende Menschen zum Feiern. Privat zeigt sich der Tiroler allerdings von einer ganz anderen Seite. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 18:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob "Anton aus Tirol", "Hey Baby" oder "Ein Stern" – DJ Ötzi (55) ist für seine ausgelassene Stimmung bekannt.

Abseits der großen Bühnen beschäftigt sich Gerry Friedle allerdings auch mit den großen Fragen des Lebens. Dabei spielt sein Glaube eine wichtige Rolle.

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Im Interview mit der Innsbrucker Kirchenzeitung "Tiroler Sonntag" wurde der Musiker gefragt, welche biblische Person er gerne auf einen Kaffee treffen würde. Seine Antwort: Jesus!

DJ Ötzi und die Geburtstunde von "Heute.at" i ?

"Ich würde ihn gerne fragen, wie man es schafft, den Menschen mit so viel Liebe zu begegnen – auch denen, die es einem schwer machen", erklärt der Tiroler.

Auch an Gott hätte der Schlagerstar eine Frage. Ihn beschäftigt, weshalb es den Menschen so schwerfällt, friedlich miteinander zu leben.

Er ging den Jakobsweg

Dass Religion für DJ Ötzi einen besonderen Stellenwert hat, ist kein Geheimnis. Der Sänger betet regelmäßig, wobei es ihm nicht ausschließlich um Bitten, sondern auch um Dankbarkeit geht.

Auf dem Jakobsweg fand er zudem die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und über sein Leben nachzudenken.

Sein größter Wunsch hat deshalb auch nichts mit ausverkauften Hallen, goldenen Schallplatten oder weiteren Nummer-eins-Hits zu tun.

Der erfolgreiche Musiker wünscht sich eine Welt, in der alle Kinder in Frieden und mit dem Gefühl aufwachsen können, geliebt zu werden.