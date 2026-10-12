i Mehrere Einsatzkräfte der Bergrettung rückten aus. iStock (Symbolbild) Großeinsatz in der Nacht Drama am Großglockner! Junge Bergsteiger in Not Zwei junge Bergsteiger (19, 20) gerieten am Großglockner bei Dunkelheit, Sturm und Kälte in Bergnot. Eine aufwendige Rettungsaktion war die Folge. Von André Wilding 12.10.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei ungarische Bergsteiger im Alter von 19 und 20 Jahren machten am Sonntag in Kals am Großglockner eine Tour auf dem Normalweg von der Stüdlhütte zum Großglockner. Der Aufstieg verlief sehr zögerlich, weshalb die Alpinisten den Gipfel erst gegen 16:00 Uhr erreichten.

Nachdem sich der Gesundheitszustand der beiden Alpinisten zunehmend verschlechterte, wollten sie so schnell wie möglich absteigen. Sie informierten sich bei anderen Bergsteigern über die schnellste Abstiegsroute, worauf ihnen der schwierige Stüdlgrat empfohlen wurde.

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Notruf abgesetzt

Aufgrund der einsetzenden Dämmerung, des starken Windes und der Kälte kamen die Ungarn beim Abseilen in Schwierigkeiten und setzten gegen 19:20 Uhr einen Notruf ab.

Nachdem eine Hubschrauberbergung am Notfallort nicht mehr möglich war, wurden sechs Bergretter der Ortsstelle Kals am Großglockner mit einem nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber bis zur Nebelgrenze auf circa 2.800 Meter geflogen.

Von dort stiegen die Bergretter zu den verstiegenen Bergsteigern auf, wo sie gegen 00:50 Uhr eintrafen. Nach einer kurzen Versorgung wurde mit dem gemeinsamen Abstieg zur Adlersruhe begonnen, wo die Alpinisten um 03:00 Uhr eintrafen.

Unterkühlt, aber unverletzt

Dort wurde bis zum Beginn der Morgendämmerung gewartet und anschließend der Abstieg in Richtung Ködnitzkees fortgesetzt. Um 07:30 Uhr konnte die Bergemannschaft samt den verstiegenen Alpinisten vom Polizeihubschrauber aufgenommen und ins Tal geflogen werden.

Die zwei ungarischen Bergsteiger waren lediglich unterkühlt, blieben sonst jedoch unverletzt.

Die Bilder des Tages i ?

Im Einsatz standen die Bergrettung Kals, ein Rettungshubschrauber, der Polizeihubschrauber und die Polizei Matrei.