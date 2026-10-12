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Die Frau verlor einen vierstelligen Eurobetrag.
Die Frau verlor einen vierstelligen Eurobetrag.
iStock (Symbolbild)
Konto geplündert

Ein Klick in Bank-App kostet Frau (31) Tausende Euro

Eine 31-Jährige aus Tirol wurde am Sonntag Opfer eines dreisten Telefonbetrugs. Ein Unbekannter brachte sie dazu, mehrere Tausend Euro zu überweisen.
André Wilding
Von André Wilding
12.10.2026, 09:56
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Ein vermeintliches Problem mit ihrem Bankkonto wurde einer 31-jährigen Tirolerin zum Verhängnis. Am Sonntag erhielt die Frau aus dem Tiroler Oberland einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Was zunächst wie ein Hinweis auf verdächtige Kontobewegungen klang, entpuppte sich als Betrugsmasche.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein hochdeutsch sprechender Mann. Er behauptete, dass es Unstimmigkeiten bei Überweisungen vom Konto der 31-Jährigen gebe. Mit dieser Geschichte gelang es dem Unbekannten, die Frau zu weiteren Schritten zu bewegen.

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Tirolerin erhöht Überweisungslimit

Im Laufe des Telefonats forderte der Mann die 31-Jährige auf, ihr Überweisungslimit anzuheben und ihre Kontodaten preiszugeben. Die Frau kam den Aufforderungen nach.

Kurz darauf erschien in ihrer Bank-App ein "Antrag zur Überweisung". Auch diesen bestätigte sie auf Anweisung des unbekannten Anrufers.

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Mehrere Tausend Euro vom Konto verschwunden

Die Folgen waren für die Tirolerin teuer: Nach der Bestätigung wurde ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag von ihrem Bankkonto abgebucht.

Wer hinter dem betrügerischen Anruf steckt, ist nicht bekannt. Mit der Geschichte über angebliche Unstimmigkeiten bei Überweisungen brachte der Unbekannte die 31-Jährige dazu, eine Zahlung selbst freizugeben.

wil,12.10.2026, 09:56
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