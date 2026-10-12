i Die Rettung kümmerte sich um die verletzte Pkw-Lenkerin. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Kirchberg Reifen platzt! Senior (86) kracht in junge Autofahrerin Ein geplatzter Reifen hat am Sonntag in Kirchberg zu einem Unfall geführt. Eine 20-Jährige wurde verletzt, an ihrem Auto entstand Totalschaden. Von André Wilding 12.10.2026, 07:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 86-jähriger Österreicher fuhr am Sonntag gegen 17.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Brixentalstraße (B170) in Fahrtrichtung Kitzbühel. Im Gemeindegebiet von Kirchberg in Tirol platzte plötzlich der fahrerseitige Vorderreifen seines Autos.

Kontrolle verloren

Der 86-Jährige verlor daraufhin kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm aus der Gegenrichtung eine 20-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw entgegen.

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Die junge Pkw-Lenkerin versuchte noch ein Ausweichmanöver, konnte jedoch die Kollision nicht verhindern. Der Wagen der 20-Jährigen geriet ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Auto nur noch Schrott

Die 20-jährige Frau erlitt bei dem Unfall eine Schulterverletzung, der 86-Jährige und seine 64-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am Pkw der jungen Frau entstand Totalschaden, der zweitbeteiligte Wagen wurde im Frontbereich beschädigt.

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Während der Unfallaufnahme war die Brixentalstraße für etwa 45 Minuten nur erschwert passierbar. Im Einsatz standen ein Rettungswagen mit Besatzung, zwei Abschleppfahrzeuge sowie zwei Polizeistreifen.