i Der Pkw-Lenker konnte keinen Führerschein vorweisen. Heute/Ian Ehm (Symbolbild) Kennzeichen gestohlen Polizei stoppt Autofahrer (35) – dann wird es brenzlig Ein Autofahrer fiel der Polizei in Innsbruck durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle machten die Beamten gleich mehrere Entdeckungen. Von André Wilding 12.10.2026, 07:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine auffällige Fahrweise wurde einem 35-jährigen Slowaken am Sonntagabend in Innsbruck zum Verhängnis. Als Polizisten den Mann auf der Haller Straße aus dem Verkehr zogen, kamen gleich mehrere Ungereimtheiten ans Licht.

Einer Polizeistreife war der Pkw am frühen Abend aufgefallen, weil der Lenker offenbar Probleme hatte, sein Fahrzeug sicher zu steuern. Die Beamten hielten den Wagen daraufhin an und nahmen sowohl den Fahrer als auch das Auto genauer unter die Lupe.

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Gestohlene Kennzeichen am Auto entdeckt

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass auf dem Pkw Kennzeichentafeln montiert waren, die als gestohlen gemeldet waren. Die Polizisten stellten die Nummerntafeln daraufhin sicher.

Doch damit nicht genug: Der 35-Jährige konnte bei der Kontrolle auch keinen Führerschein vorweisen.

Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung

Zusätzlich bemerkten die Beamten beim Slowaken Anzeichen, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten.

Für den 35-Jährigen hat die Kontrolle nun rechtliche Konsequenzen. Er wird angezeigt. Aufgefallen war der Mann ursprünglich nur wegen seiner unsicheren Fahrweise.

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Am Ende kamen bei der Kontrolle gleich mehrere Auffälligkeiten ans Licht.