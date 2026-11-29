i Michelin-Sterne-Koch Juan Amador in seinem Restaurant Amador in Wien APA-Images / ALEX HALADA (Archivbild) Trauer in der Gastro-Szene Drei-Sterne-Koch Juan Amador stirbt mit nur 57 Jahren Die heimische Spitzengastronomie trauert um Juan Amador. Der mehrfach ausgezeichnete Koch starb in Wien an Herzversagen. Von André Wilding 29.11.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er schrieb österreichische Gastronomiegeschichte und gehörte zu den bekanntesten Spitzenköchen Europas. Nun ist Juan Amador tot. Wie sein Restaurant am Sonntag bekanntgab, erlag der 57-Jährige am Samstagnachmittag in seinem Malatelier in Wien-Döbling einem Herzversagen.

Amador wuchs als Sohn katalanisch-andalusischer Eltern in Schwaben auf. Schon mit 25 Jahren wurde ihm sein erster Michelin-Stern verliehen. Die klassische französische Küche bildete die Grundlage für seinen ganz eigenen Stil, den er mit Einflüssen der modernen spanischen Küche verband.

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Gleich an drei Standorten gelang dem Spitzenkoch im Laufe seiner Karriere der Sprung in die höchste Liga der Gastronomie: In Langen bei Frankfurt, Mannheim und Wien erkochte er jeweils drei Michelin-Sterne.

In Wien schrieb er Geschichte

Seiner Ehefrau wegen machte Amador 2015 die österreichische Bundeshauptstadt zu seiner Wahlheimat. Ein Jahr später eröffnete er sein Restaurant AMADOR in Döbling.

2019 gelang ihm schließlich eine Premiere: Als erstes Restaurant in Österreich erhielt sein Lokal die begehrten drei Sterne des Guide Michelin.

Große Leidenschaft abseits der Küche

Doch nicht nur am Herd konnte Amador seiner Kreativität freien Lauf lassen. In den vergangenen Jahren widmete sich der Spitzenkoch zunehmend der Malerei. Was zunächst als persönlicher Ausgleich diente, entwickelte sich zu einer weiteren künstlerischen Tätigkeit.

Mit seinen abstrakten Bildern machte sich Amador auch in der Kunstszene einen Namen. Seine Werke wurden in namhaften Galerien und Museen in Österreich und Deutschland ausgestellt.

So geht es mit seinem Restaurant weiter

Seine Ehefrau, seine Angehörigen, Freunde und das gesamte Restaurant-Team trauern nun um den 57-Jährigen. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

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Wie es mit dem Wiener Drei-Sterne-Restaurant weitergeht, soll in Kürze bekanntgegeben werden. Gäste, die bereits einen Tisch reserviert haben, werden persönlich kontaktiert.