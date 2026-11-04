i Trump griff die Fox-Moderatorin Jessica Tarlov an. REUTERS, Getty Images (KI-generiert) Fox-Moderatorin als Opfer "Dumm wie ein Stein" – Trump wütet nach Wahl-Debakel Die Ergebnisse bei den Midterms sorgten bei US-Präsident Trump für Zorn. Dieser traf nun seinen Lieblingssender Fox News. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Niederlage seiner Partei bei den Midterms dürfte US-Präsident Donald Trump wohl schwer zusetzen. Dies führte nämlich dazu, dass das Staatsoberhaupt sogar seinen eigentlichen Lieblingssender Fox News attackierte. In einigen Postings auf seiner Onlineplattform Truth Social ließ der US-Präsident seinem Zorn freien Lauf.

Schon bei der Verkündung der ersten Wahlprognosen platze Trump der Kragen. Der US-Präsident machte sich über die Einschaltquoten von Fox News lustig. Diese würden "weit unten" liegen. Seine Schuld sei dies natürlich nicht. Laut Trump sei dies der Fall "weil sie GEGEN mich sind".

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Mehrere Wut-Postings

Der US-Präsident dürfte den Wahlabend wohl aufmerksam auf seinem Lieblingssender verfolgt haben, denn der nächste Angriff bezog sich dann auf die Moderatorin Jessica Tarlov. Trump sagte, dass er "ihre Stimme nicht ertragen" würde. Des Weiteren bezeichnete er sie als "dumm wie ein Stein" und als "Loser". Er werde jetzt den Raum verlassen und erst wieder kommen, wenn die Moderatorin vom Bildschirm verschwunden sei.

Auch ein drittes Wut-Posting gegen Fox News ließ sich Trump nicht nehmen. Er kritisierte, dass er in Umfragen des Senders immer zu schlecht dargestellt werde. Die nunmehrige gesunkene Quote von Fox News erkläre er sich damit, dass sie viel zu oft "Dummokraten" – so bezeichnet der US-Präsident die Demokratische Partei – zu Wort kommen lassen würden.

Das Trump-Debakel in Bildern i ?

Trump erklärt Niederlage

Erst später am Abend schien sich der US-Präsident so weit beruhigt zu haben, dass er dem Sender ein Telefon-Interview geben konnte. Die Niederlage sei zustande gekommen, da die Wähler die republikanischen Kandidaten nicht gemocht hätten. Trump selbst wollte keine Mitschuld an den Resultaten tragen.

Des Weiteren betonte der US-Präsident, dass er sein Veto einsetzen werde, wenn die Demokraten Gesetzentwürfe vorlegen würden, die er für "wahnsinnig" halte, berichtet "Bild". Wenn die Opposition dann zu Kompromissen bereit wäre, würde eine Zusammenarbeit möglich sein.