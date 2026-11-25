i Andy Taylor kämpfte seit Jahren gegen ein Krebsleiden. Archivbild IMAGO/Newscom World Trauer um Rockstar "Duran Duran"-Gitarrist Andy Taylor ist tot Trauer in der Musikwelt: "Duran Duran"-Gitarrist Andy Taylor ist mit 65 Jahren gestorben. Der Brite kämpfte seit Jahren gegen Prostatakrebs. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 22:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer um eine Ikone der Achtzigerjahre: Andy Taylor, der frühere Gitarrist der britischen Popband Duran Duran, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Der Musiker litt seit Jahren an Prostatakrebs. Die Nachricht von seinem Tod wurde am Mittwoch (25. November) bekannt. Demnach soll er bereits am Montag im Beisein seiner Familie friedlich eingeschlafen sein.

Taylor prägte mit seinem Gitarrenspiel den Sound von Duran Duran, die mit Liedern wie "Hungry Like the Wolf", "Rio", "The Reflex" und "The Wild Boys" Welterfolge feierten.

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Krebsdiagnose 2018

Die schwere Erkrankung war bei dem Musiker bereits 2018 festgestellt worden. Öffentlich wurde sie vier Jahre später, als Duran Duran in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Taylor wollte bei der Zeremonie in Los Angeles dabei sein, konnte aus gesundheitlichen Gründen aber nicht anreisen.

Stattdessen verlas Sänger Simon Le Bon einen Brief des Gitarristen. Darin schilderte Taylor seine Diagnose: Prostatakrebs im vierten Stadium, der bereits Metastasen gebildet hatte. Trotz aufwendiger Behandlungen sei die Krankheit nicht heilbar, schrieb er damals.

2023 machte Taylor erneut Hoffnung: Eine neuartige Therapie verschaffte ihm nach eigenen Angaben zusätzliche Lebenszeit. Im selben Jahr veröffentlichte er sein Soloalbum "Man’s a Wolf to Man".

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Prägende Figur der Achtzigerjahre

Taylor stieß 1980 zu Duran Duran und gehörte zur Besetzung, mit der die Gruppe international berühmt wurde. Nach seinem ersten Ausstieg Mitte der Achtziger kehrte er Anfang der 2000er-Jahre für eine Wiedervereinigung zurück. 2006 verließ er die Band erneut.

Auch abseits von Duran Duran war der Gitarrist erfolgreich. Unter anderem spielte er in der Supergroup The Power Station und arbeitete als Musiker und Produzent mit anderen Stars zusammen.

Mit Andy Taylor verliert die Popwelt einen Musiker, dessen markante Gitarrenriffs den Klang einer ganzen Ära mitgeprägt haben.