i Die Wiener Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. (Symbolbild) Getty Images Zwei Festnahmen E-Scooter plötzlich weg – App führt Polizei zu Dieben Schock nach einem Restaurantbesuch: Einem 20-Jährigen wurde sein E-Scooter gestohlen. Er konnte das Fahrzeug mittels App orten. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm in Wien-Leopoldstadt! Am Mittwoch alarmierte ein 20-Jähriger gegen 21.30 Uhr die Polizei, da er nach einem Restaurantbesuch seinen davor abgestellten und versperrten E-Scooter nicht mehr auffinden konnte.

Mit einer App konnte der junge Mann sein Fahrzeug orten und den alarmierten Beamten den genauen Standort bekannt geben. Nach kurzer Zeit konnten die Polizisten so zwei Männer im Bereich Landstraßer Gürtel anhalten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Suchtmittel und Rohrzange sichergestellt

Bei ihnen handelte es sich um Ungarn im Alter von 37 und 44 Jahren. Sie gaben an, den E-Scooter gekauft zu haben. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte bei dem 44-Jährigen eine geringe Menge Suchtmittel vorgefunden werden.

Die Bilder des Tages i ?

Der 37-Jährige hatte in seinem Rucksack eine Rohrzange dabei. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Sie befinden sich aktuell in polizeilicher Anhaltung.