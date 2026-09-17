i Ein 16-Jähriger wurde festgenommen. (Symbolbild) istock Polizei schnappt Verdächtigen Teenies wollen Mann bei Wiener U-Bahn ausrauben Zwei Jugendliche sollen einen 24-Jährigen bei der U-Bahn-Station Burggasse ausrauben haben wollen. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein versuchter Diebstahl bei der U-Bahn-Station Burggasse hat am Mittwochvormittag zu einem Polizeieinsatz geführt. Zwei Jugendliche sollen es auf die Kamera und den Rucksack eines 24-Jährigen abgesehen haben. Einer der beiden soll den Mann dabei mehrmals gestoßen haben.

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16-Jähriger festgenommen

Der 24-Jährige alarmierte gegen 9.45 Uhr die Polizei, woraufhin die beiden Verdächtigen flüchteten. Dank einer genauen Beschreibung der Fluchtrichtung konnten Beamte wenig später einen 16-jährigen rumänischen Staatsbürger und einen 14-Jährigen in der Nähe anhalten.

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Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 14-Jährige an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen sein soll. Der 16-Jährige gilt hingegen als Haupttatverdächtiger. Laut Polizei verhielt er sich bei der Amtshandlung äußerst unkooperativ und zog diese ins Lächerliche. Er wurde vorläufig festgenommen.

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Verdächtiger 20-Euro-Schein gefunden

Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Suchtmittel sowie einen 20-Euro-Schein, bei dem es sich vermutlich um Falschgeld handelt.

Auch der zweite Jugendliche, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt weiter.