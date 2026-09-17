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Ein 16-Jähriger wurde festgenommen. (Symbolbild)
Ein 16-Jähriger wurde festgenommen. (Symbolbild)
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Polizei schnappt Verdächtigen

Teenies wollen Mann bei Wiener U-Bahn ausrauben

Zwei Jugendliche sollen einen 24-Jährigen bei der U-Bahn-Station Burggasse ausrauben haben wollen. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
17.09.2026, 11:37
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Ein versuchter Diebstahl bei der U-Bahn-Station Burggasse hat am Mittwochvormittag zu einem Polizeieinsatz geführt. Zwei Jugendliche sollen es auf die Kamera und den Rucksack eines 24-Jährigen abgesehen haben. Einer der beiden soll den Mann dabei mehrmals gestoßen haben.

16-Jähriger festgenommen

Der 24-Jährige alarmierte gegen 9.45 Uhr die Polizei, woraufhin die beiden Verdächtigen flüchteten. Dank einer genauen Beschreibung der Fluchtrichtung konnten Beamte wenig später einen 16-jährigen rumänischen Staatsbürger und einen 14-Jährigen in der Nähe anhalten.

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Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 14-Jährige an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen sein soll. Der 16-Jährige gilt hingegen als Haupttatverdächtiger. Laut Polizei verhielt er sich bei der Amtshandlung äußerst unkooperativ und zog diese ins Lächerliche. Er wurde vorläufig festgenommen.

Verdächtiger 20-Euro-Schein gefunden

Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Suchtmittel sowie einen 20-Euro-Schein, bei dem es sich vermutlich um Falschgeld handelt.

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Auch der zweite Jugendliche, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt weiter.

red,17.09.2026, 11:37
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