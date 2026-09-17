i Ein 25-jähriger Syrer soll einen anderen Mann mit dem Messer attackiert haben Leserreporter Opfer verletzt, WEGA-Einsatz Messer-Mann springt plötzlich aus Fenster und sticht zu Ein Streit in Hernals eskalierte: Ein 41-Jähriger sprang aus dem Fenster, kurz darauf soll ihn ein jüngerer Mann mit einem Messer attackiert haben. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 11:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Mittwochabend in Wien-Hernals: Gegen 21.40 Uhr verständigte ein Passant den Polizeinotruf, nachdem er aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses einen lautstarken Streit gehört hatte.

Kurz darauf soll ein Mann aus dem geöffneten Fenster der Wohnung gesprungen sein und versucht haben zu flüchten, kam dabei zu Sturz. Plötzlich sprang ein weiterer Mann ebenfalls aus dem Fenster und attackierte den Gestürzten mit einem Messer.

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Als die Beamten eintrafen, trafen sie das Opfer (41) vor dem Haus an. Der Mann wies oberflächliche Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers auf. Der Rettungsdienst versorgte den 41-Jährigen, dieser wurde auf eigenen Wunsch in häusliche Pflege entlassen.

WEGA rückte an

Beamte der Sondereinheit WEGA suchten anschließend die Wohnung auf, in der es zuvor zu dem lautstarken Streit gekommen sein soll. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. In der Wohnung befanden sich acht Personen – darunter auch der mutmaßliche Angreifer.

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Der Beschuldigte, ein 25-jähriger Syrer, wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich laut Polizei in polizeilichem Gewahrsam. Das Opfer wollte bei der Einvernahme keine Angaben zu dem Vorfall machen.