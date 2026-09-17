StartseiteWienChronik
Ein 25-jähriger Syrer soll einen anderen Mann mit dem Messer attackiert haben
Ein 25-jähriger Syrer soll einen anderen Mann mit dem Messer attackiert haben
Leserreporter
Opfer verletzt, WEGA-Einsatz

Messer-Mann springt plötzlich aus Fenster und sticht zu

Ein Streit in Hernals eskalierte: Ein 41-Jähriger sprang aus dem Fenster, kurz darauf soll ihn ein jüngerer Mann mit einem Messer attackiert haben.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
17.09.2026, 11:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Dramatische Szenen am Mittwochabend in Wien-Hernals: Gegen 21.40 Uhr verständigte ein Passant den Polizeinotruf, nachdem er aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses einen lautstarken Streit gehört hatte.

Kurz darauf soll ein Mann aus dem geöffneten Fenster der Wohnung gesprungen sein und versucht haben zu flüchten, kam dabei zu Sturz. Plötzlich sprang ein weiterer Mann ebenfalls aus dem Fenster und attackierte den Gestürzten mit einem Messer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Als die Beamten eintrafen, trafen sie das Opfer (41) vor dem Haus an. Der Mann wies oberflächliche Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers auf. Der Rettungsdienst versorgte den 41-Jährigen, dieser wurde auf eigenen Wunsch in häusliche Pflege entlassen.

Syrische Großfamilien sorgen für mehrere Einsätze

WEGA rückte an

Beamte der Sondereinheit WEGA suchten anschließend die Wohnung auf, in der es zuvor zu dem lautstarken Streit gekommen sein soll. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. In der Wohnung befanden sich acht Personen – darunter auch der mutmaßliche Angreifer.

Brutale Attacke bei U-Bahn – Vater und Sohn gefasst

Der Beschuldigte, ein 25-jähriger Syrer, wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich laut Polizei in polizeilichem Gewahrsam. Das Opfer wollte bei der Einvernahme keine Angaben zu dem Vorfall machen.

red,Akt. 17.09.2026, 12:38, 17.09.2026, 11:36
Mehr zum Thema
PolizeieinsatzKörperverletzungMesserOpfer

Weiterlesen

Weitere Storys
HernalsStreitFestnahmeWEGA
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote