i Der 16-Jährige wurde festgenommen. iStock (Symbolbild) Deal in Favoriten geht schief Teenie (16) bietet Polizisten Drogen an – Festnahme Ein 16-Jähriger soll am Keplerplatz einem Polizisten Drogen angeboten haben. Der Jugendliche wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 11:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Drogendeal ist am Wiener Keplerplatz ausgerechnet an einen Zivilpolizisten geraten. Ein 16-Jähriger soll dem Beamten am Mittwochabend Suchtmittel angeboten haben – kurz darauf klickten die Handschellen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.25 Uhr in Favoriten. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität führten im Bereich des Keplerplatzes einen kriminalpolizeilichen Schwerpunkt durch.

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Drogen offenbar kurz zuvor erhalten

Nach Angaben der Polizei soll der 16-jährige syrische Staatsbürger das Suchtmittel unmittelbar zuvor von einem weiteren Beteiligten erhalten haben. Dabei handelt es sich um einen 29-jährigen libyschen Staatsbürger.

Die Polizisten hielten beide Tatverdächtigen an. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass der Jugendliche bereits mehrfach wegen einschlägiger Suchtmitteldelikte angezeigt worden war. Die Ermittler hegen zudem den Verdacht, dass der 16-Jährige gewerbsmäßig gehandelt haben könnte.

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16-Jähriger kommt in Justizanstalt

Beim 29-Jährigen fanden die Beamten außerdem Bargeld im zweistelligen Eurobereich. Dieses war laut Polizei in einer für die Szene typischen Stückelung aufgeteilt.

Beide Beschuldigten wurden zunächst vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Der 29-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.