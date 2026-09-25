i Formel-1-Star Max Verstappen erlebte ein Qualifying zum Vergessen. IMAGO/Michael Potts Im Baku-Qualifying "Eine Katastrophe" – Teamkollege schlägt Verstappen Ein herber Rückschlag für Formel-1-Star Max Verstappen. Der Niederländer landete im Qualifying zum Grand Prix von Aserbaidschan bloß auf Rang acht. Von Sport Heute 25.09.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dabei hatte sich der Vierfach-Weltmeister zuletzt noch im Aufwind gezeigt, im dritten Freien Training in den Straßenschluchten von Baku die Bestzeit aufgestellt. Deshalb durfte man mit dem Niederländer rechnen – wenn auch nicht mit der Pole Position, die für Mercedes-Ass George Russell reserviert war, dann zumindest mit einem Topplatz.

Doch genau diesen gab es für Verstappen im Qualifying von Baku nicht. Ganz im Gegenteil – der Sieger von 71 Formel-1-Rennen musste sich nämlich mit Rang acht begnügen, 1,555 Sekunden hinter Pole-Setter Russell. Noch drastischer für den Niederländer: Sein Teamkollege Isack Hadjar landete gar auf dem vierten Platz und hängte Verstappen um rund sechs Zehntelsekunden ab.

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"Eine Katastrophe"

Ein Nackenschlag für Verstappen, absolviert der junge Franzose doch sein Comeback-Wochenende in der Formel 1, nachdem er wegen einer Handgelenksverletzung die letzten drei Rennen auslassen musste. Verstappen ist im Saisonverlauf erst zum vierten Mal vom jungen Franzosen in einem Qualifying geschlagen worden. Und das auch, weil McLaren-Star Lando Norris in der Schlussphase eine Gelbe Flagge ausgelöst hatte, der Red-Bull-Star vom Gas gehen musste.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

"Die Gelbe Flagge war das Letzte, das da noch dazugekommen ist. Uns hat im gesamten Qualifying der Speed gefehlt, selbst im Vergleich zu meinem Teamkollegen", ärgerte sich Verstappen. Der Motor habe nicht richtig funktioniert, vor seinem letzten Versuch habe auch der E-Motor die Batterie nicht richtig aufgeladen. "Und dann habe ich die schnelle Runde mit einer nicht vollen Batterie begonnen", schüttelte der 28-Jährige den Kopf.

"Wir waren während des Wochenendes eigentlich ganz gut. Das Qualifying jetzt war aber eine Katastrophe", ärgerte sich der Formel-1-Star. Und konnte auch mit dem Blick auf den Großen Preis am Samstag wenig sagen: "Ich weiß nicht, was da noch drinnen ist."