i George Russell raste in Baku souverän zur Pole Position. IMAGO/ABACAPRESS Verstappen enttäuscht Russell holt Baku-Pole – Antonelli crasht früh Während George Russell in Aserbaidschan zur Pole Position raste, crashte Teamkollege Kimi Antonelli bereits in Q1. Von Sport Heute 25.09.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

George Russell ist in Aserbaidschan bislang das Maß aller Dinge – und untermauerte dies auch im Qualifying. Der Brite übertrumpfte sich selbst und raste in 1:42,526 Minuten zur Pole Position für den Grand Prix in Baku. Hinter dem Mercedes-Star landete Charles Leclerc im Ferrari – bereits mit einem großen Rückstand. Überraschen konnte auch McLaren-Pilot Oscar Piastri, der Australier landete auf dem dritten Platz.

Antonelli crasht in Q1

Bitter verlief der Nachmittag für den WM-Führenden Kimi Antonelli: Der Italiener crashte nach einem Fahrfehler bereits nach wenigen Minuten in Q1 in der ersten Kurve und zerstörte dabei sein linkes Vorderrad und dessen Aufhängung. Zwar konnte der 19-Jährige noch weiterfahren.

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Aber sein Ingenieur Peter Bonnington forderte ihn auf, seinen Boliden sofort abzustellen – da man den Schaden "nicht reparieren" konnte. Durch eine schnelle Runde schaffte er zwar den Sprung in Q2, konnte dort aber nicht an den Start gehen. Folglich startet Antonelli beim morgigen Grand Prix von Startplatz 16 ins Rennen.

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Verstappen nur Achter

Ebenso ernüchternd verlief das Qualifying für Max Verstappen. Der vierfache Weltmeister kam nicht über den achten (!) Platz hinaus – und steht bereits vor dem Rennen am Samstag unter Druck. Sein Teamkollege zeigte ihm stattdessen, wie es geht: Isak Hadjar raste bei seinem Comeback nach seiner Handgelenksverletzung (samt dreiwöchiger Pause) auf den vierten Platz und startet beim Rennen aus der guten zweiten Startreihe.

Lando Norris wurde Fünfter. Für Lewis Hamilton lief einmal mehr wenig zusammen – der Brite startete nur von Position sechs ins Rennen.