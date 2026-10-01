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Kreml-Chef Putin droht der NATO jetzt offen mit Atomwaffen.
Kreml-Chef Putin droht der NATO jetzt offen mit Atomwaffen.
Getty Images, Reuters ("Heute"-Montage)
Drastische Warnung

"Einschließlich Atomwaffen" – Putin schockiert alle

Russland verschärft im Streit um Kaliningrad den Ton. Sollte die Exklave isoliert werden, droht Moskau mit dem Einsatz seines gesamten Arsenals.
André Wilding
Von André Wilding
01.10.2026, 09:31
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Der Streit um die russische Exklave Kaliningrad sorgt für eine neue scharfe Drohung aus Moskau. In einem Schreiben an die NATO stellt Russland laut BILD sogar den Einsatz von Atomwaffen in den Raum, sollte ein Nato-Staat versuchen, das Gebiet vom restlichen Russland abzuschneiden.

Russland wirft NATO Eskalation vor, droht mit Atomwaffe

Moskau wirft dem Militärbündnis einen "gefährlichen und rücksichtslosen Kurs" vor. Russland behauptet, dass sich die NATO mit Manövern in der Ostsee und der Mission "Baltic Sentry" auf eine mögliche Blockade Kaliningrads vorbereite, heißt es in dem Bericht.

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Russland droht mit gesamtem Arsenal

Für diesen Fall formuliert Moskau eine drastische Reaktion. Russland werde "das gesamte Arsenal der ihm zur Verfügung stehenden Kräfte und Mittel einsetzen – einschließlich Atomwaffen", zitiert die BILD das inoffizielle Schreiben.

In dem Schreiben wird außerdem mit möglichen russischen Angriffen auf "Entscheidungszentren" in NATO-Staaten im Fall eines Konflikts gedroht.

Nato reagiert auf Drohung

Die NATO weist die russischen Vorwürfe zurück. Bündnissprecherin Allison Hart kritisierte die "unverantwortliche nukleare Rhetorik" Russlands. Die NATO sei ein Verteidigungsbündnis und stelle keine Gefahr für russisches Staatsgebiet dar.

Russland-Nachbar sagt, ob Putin NATO angreifen wird

Auch die Unterstützung für die Ukraine werde fortgesetzt. Die NATO verfüge über die notwendigen Mittel, um "jeden Zentimeter" ihres Bündnisgebiets zu verteidigen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verteidigte dagegen die russische Position. Europas "Hitzköpfe" müssten an die russischen Grundsatzdokumente erinnert werden.

Bei Putin-Angriff – so will die NATO zurückschlagen

Kaliningrad zwischen Nato-Staaten

Kaliningrad liegt an der Ostsee zwischen Polen und Litauen. Russland hat in der Exklave eine große Flotte sowie Raketensysteme stationiert, darunter atomwaffenfähige Iskander-Raketen.

Die russische Drohung fällt in eine Phase wachsender Spannungen zwischen Moskau und dem Westen. Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken warnte zuletzt vor einem "dunklen Winter" für Europa.

Er rechnet mit einer Zunahme russischer Hybrid-Angriffe, darunter Sabotageakte, Cyberattacken und Desinformationskampagnen.

USA sicher: Russland will Krieg weiter ausweiten

Während Moskau mit seinem gesamten Arsenal droht, weist die NATO die russischen Vorwürfe zurück und bezeichnet sich weiterhin als reines Verteidigungsbündnis.

wil,01.10.2026, 09:31
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