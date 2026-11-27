i Lichterglanz und festliche Dekoration machen den Europa-Park von 28.11.2026 bis 9.1.2027 zum Winterwunderland. Foto: Europa-Park Lust auf Wintermagie? Europa-Park: 10 Highlights für deinen Winterzauber Lichterglanz, Achterbahnen und Weihnachtsmarkt: Ab 28. November wird der Europa-Park zum Winterwunderland. Zehn Tipps für deine Familienauszeit! Von Irma Basagic 27.11.2026, 14:50 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwischen glitzernden Christbaumkugeln, gemütlichen Lagerfeuern und dem Duft von Weihnachtsgebäck wird schon der Spaziergang zum unvergesslichen Erlebnis: Ab 28. November zieht im Europa-Park der Winterzauber ein.

3.500 verschneite Tannenbäume aus der Region und festlich geschmückte Fassaden bringen die 18 europäischen Themenbereiche zum Strahlen.

Dazu kommen rasante Fahrten, gemeinsame Entdeckungstouren und Shows zum Staunen. Diese zehn Highlights machen Lust auf eine winterliche Familienauszeit!

1. Weihnachtsstimmung bei jedem Schritt

Schon beim Ankommen in der Deutschen Allee warten ein prachtvoll geschmückter Weihnachtsbaum und weihnachtliche Musik. Was gibt es Schöneres, als anschließend gemeinsam durch die festlich dekorierten Themenbereiche zu schlendern, am Lagerfeuer zu verweilen und die vielen liebevollen Details zu entdecken?

2. Los geht’s mit der Extraportion Herzklopfen

Suchst du eher nach dem Kontrastprogramm zum gemütlichen Weihnachtsbummel? Dann wirst du bei "Voltron Nevera powered by Rimac" im kroatischen Themenbereich garantiert fündig. Dieses Achterbahn-Highlight sorgt für reichlich Tempo und Kribbeln im Bauch.

3. Als Familie zum Rennteam werden

Jetzt ist Teamgeist gefragt! Bei der interaktiven 3D-Familienattraktion "GRAND PRIX EDventure" wirst du Teil von Ed & Eddas Racing Crew. Hier kannst du gemeinsam mit deiner Familie Geschick beweisen und mitten ins Renngeschehen eintauchen. Und weil das Abenteuer drinnen stattfindet, ist es auch eine gute Gelegenheit zum Aufwärmen.

4. Den Winterzauber von oben bestaunen

Wie wäre es mit einem Perspektivenwechsel? Im portugiesischen Themenbereich dreht das Riesenrad "Bellevue" seine Runden. In beheizten Gondeln geht es auf 55 Meter Höhe. Von dort bietet sich eine spektakuläre Sicht auf den winterlich geschmückten Park.

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5. Der Traum vom Fliegen wird wahr!

Im Voletarium hebst du zu einem Flug über Europa ab. Dabei gibt es jede Menge zu bestaunen – und wer weiß, vielleicht entdeckst du dabei auch dein nächstes Traumziel. Das Flying-Theater verbindet große Bilder mit dem Gefühl, mittendrin zu sein.

6. Manege frei für große Momente

Ein Highlight des winterlichen Showprogramms ist die Winter Zirkus Revue "Monte Carlo Circus Festival meets Europa-Park". Preisgekrönte Künstler aus Monaco, spektakuläre Akrobatik und mitreißende Live-Musik – hier kommt bestimmt keine Langeweile auf!

7. Zwischen Weihnachtsmarkt und Handwerkskunst schlendern

Rund um den Europa-Brunnen und im Historischen Schlosspark Balthasar lädt der weitläufige Weihnachtsmarkt zum Bummeln und Verkosten ein. Einfach den köstlichen Düften folgen und gemeinsam die Schmankerl genießen! Im Themenbereich "Irland – Welt der Kinder" entführt dich ein altertümlicher Christkindlmarkt mit traditioneller Handwerkskunst in vergangene Zeiten.

8. Abenteuer machen hungrig

Wer nach den Fahrten und dem Weihnachtsbummel eine gemütliche Pause einlegen möchte, findet im Park reichlich Auswahl. Im "SPICES – Küchen der Welt" kommen Gerichte verschiedener Kontinente auf den Tisch. Für Kaffee und Kuchen bietet sich das nordische "Kaffi Hús" an. So wird auch das gemeinsame Essen zum Urlaubshighlight.

9. Winterjacke gegen Badesachen tauschen

Noch Lust auf einen Badetag? Die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica ergänzt die Familienauszeit im Erlebnis-Resort. Rutschen, Wellenbecken und Wasserspielplatz versprechen Abwechslung. Im beheizten Außenbecken kommt selbst an kühlen Tagen Urlaubsgefühl auf.

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10. Einfach noch eine Nacht bleiben

Nach so vielen Erlebnissen muss der Tag nicht gleich mit der Heimreise enden. In einem der sechs parkeigenen Erlebnishotels kannst du die Familienauszeit gemütlich verlängern. Oder du lässt in der Silver Lake City deine Westernträume wahr werden.

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Lust auf Lichterglanz, Fahrspaß und gemeinsame Weihnachtsvorfreude? Dann entdecke den Winterzauber im Europa-Park und plane deine nächsten Familientage!

Alle Infos: https://www.europapark.de/de/freizeitpark/infos/planen-sie-ihren-besuch/winterzauber-im-europa-park

Den Besuch beim Winterzauber im Europa-Park Der Winterzauber läuft von 28. November 2026 bis 9. Jänner 2027. Der Europa-Park ist täglich von 11 bis mindestens 19 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember bleibt er geschlossen. Der Betrieb einzelner Attraktionen ist witterungsabhängig. Europa entdecken, Abenteuer erleben In Rust zwischen Schwarzwald und Vogesen wartet Deutschlands größter Freizeitpark auf dich: Entdecke 18 europäische Länder mit liebevoll gestalteten Themenwelten, über 100 Attraktionen und Shows sowie landestypischen Köstlichkeiten. Saisonale Deko und bunte Events machen Lust auf einen Familien-Kurzurlaub. Und wer länger bleiben möchte, übernachtet direkt im Hotelresort. Alles über den Europa-Park findest du hier: https://www.europapark.de/de

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