i In Neuseeland können Fans von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" im Hobbiton Movie Set bei Matamata durch das idyllische Auenland spazieren. iStock/Mawardibahar "Set-Jetting" Dieser Reisetrend macht Serienfans zu Weltenbummlern Wer braucht noch einen Reiseführer, wenn es Netflix gibt? Immer öfter liefern beliebte Serien die Inspiration für den nächsten Urlaub. Von Heute Life 27.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte man nur noch eine Folge der Lieblingsserie schauen. Doch während auf dem Bildschirm türkisblaues Meer, verwinkelte Altstadtgassen und mondäne Luxushotels vorbeiziehen, wandert die Hand plötzlich zum Smartphone. Statt nach der nächsten Episode wird nach Flügen, Hotels und den schönsten Stränden der Region gesucht. Und ehe man sich versieht, steht das nächste Urlaubsziel fest.

Was einst Reisekataloge und Urlaubsprospekte schafften, übernehmen heute Netflix, Hollywood und Co. "Set-Jetting" nennt sich der Reisetrend, bei dem Film- und Serienfans ihre Urlaubsdestinationen nach den Schauplätzen ihrer Lieblingsproduktionen auswählen. Dabei müssen die Bilder nicht einmal über den Bildschirm geflimmert sein: Schon die Ankündigung neuer Drehorte kann das Fernweh wecken.

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Diese Serien machen jetzt Lust auf Urlaub

Bestes Beispiel dafür ist der Netflix-Hit "Emily in Paris". Für die sechste und zugleich letzte Staffel, die am 24. Dezember startet, verschlägt es die modebewusste Amerikanerin nach Griechenland und Monaco. Mediterranes Flair, traumhafte Küsten und eine ordentliche Portion Glamour dürften bei vielen Zuschauern die Lust auf den nächsten Sommerurlaub wecken.

Auch die vierte Staffel der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" verspricht jede Menge Urlaubsinspiration. Diesmal dient die französische Riviera als Kulisse für das turbulente Leben der betuchten Hotelgäste. Gedreht wurde unter anderem in Cannes, Saint-Tropez und Monaco. Mit dem Hôtel Martinez in Cannes und dem Château de la Messardière in Saint-Tropez stehen gleich zwei reale Luxushotels im Rampenlicht.

Reiseveranstalter springen auf den Trend auf

Dass Film- und Serienproduktionen die Urlaubsplanung beeinflussen, beobachtet auch DERTOUR Austria schon seit Längerem: "Filme, Serien und Bücher rücken Destinationen emotional inszeniert ins Rampenlicht. Sobald eine Kulisse neugierig macht, wollen viele Menschen wissen, wie es dort wirklich aussieht – und den Ort selbst erleben", erklärt Daniela Ebeert von DERTOUR Austria.

Der Reiseveranstalter hat mittlerweile eigene Rundreisen zu berühmten Drehorten im Programm. Das Angebot reicht von magischen "Harry Potter"-Schauplätzen in Großbritannien bis hin zu den düsteren Kulissen der zweiten "Wednesday"-Staffel in Irland. Auch auf den Spuren des Mafia-Klassikers "Der Pate" lässt sich Sizilien erkunden.

Von Netflix direkt ins Reisebüro

Wer sich einmal wie die Hauptfigur seiner Lieblingsserie fühlen möchte, hat mittlerweile die Qual der Wahl. Im englischen Bath etwa können "Bridgerton"-Fans zwischen prachtvollen historischen Gebäuden und eleganten Straßenzügen flanieren. Schauplätze wie der berühmte Royal Crescent oder das Holburne Museum versetzen Besucher direkt in die Welt der Netflix-Serie. Deutlich düsterer geht es in Irland zu: Das Charleville Castle im County Offaly und das historische Powerscourt Estate im County Wicklow dienten als Kulissen für "Wednesday".

Und auch am anderen Ende der Welt dürfte das Filmfieber wieder Fahrt aufnehmen. Mit dem für 2027 angekündigten neuen "Herr der Ringe"-Film rückt Neuseeland erneut in den Fokus der Fantasy-Fans. Schon heute können Besucher im Hobbiton Movie Set bei Matamata durch das berühmte Auenland spazieren.