i Craiova erobert mit über zwei Millionen funkelnden Lichtern Europas Weihnachtsmarkt-Krone. iStock/dani3315 EU-Ranking Bitter für Wien – hier liegt Europas bester Adventmarkt Bittere Bescherung: Bei einem neuen Ranking der schönsten Weihnachtsmärkte Europas stiehlt eine überraschende Stadt der Ö-Hauptstadt die Show. Von Heute Life 27.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von gebrannten Mandeln und frisch gebackenen Lebkuchen liegt in der Luft, über den Köpfen funkeln Tausende Lichter und mit einer heißen Tasse Punsch in der Hand lässt sich selbst die eisige Winterkälte wunderbar ertragen. Kaum etwas versetzt uns so schnell in Weihnachtsstimmung wie ein Bummel über den Christkindlmarkt. Wer bei der Frage nach Europas schönstem Weihnachtsmarkt allerdings sofort an den Wiener Rathausplatz denkt, wird jetzt überrascht sein. Denn ausgerechnet die österreichische Hauptstadt geht beim neuen internationalen Weihnachtsmarkt-Ranking leer aus. Die begehrte Krone wandert stattdessen nach Rumänien.

Die Tourismusplattform European Best Destinations ließ Reisende aus aller Welt über die schönsten Weihnachtsdestinationen der Saison 2026/2027 abstimmen. Knapp 1,9 Millionen Stimmen aus 176 Ländern flossen in das Ergebnis ein.

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Zwei Millionen Lichter schlagen Wien

Der große Gewinner heißt Craiova. Die Stadt im Südwesten Rumäniens hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Weihnachts-Hotspot gemausert. Bereits zweimal konnte sie den Wettbewerb für sich entscheiden, insgesamt fünfmal schaffte sie es aufs Siegertreppchen. Mit mehr als zwei Millionen Lichtern verwandelt sich das Stadtzentrum in eine funkelnde Märchenwelt. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, hat noch bis zum 3. Jänner 2027 Gelegenheit dazu.

Osteuropa stiehlt den Klassikern die Show

Auch die Silber- und Bronzemedaille gehen nach Osteuropa. Auf Platz zwei landet die lettische Hauptstadt Riga, deren mittelalterliche Altstadt die perfekte Kulisse für einen romantischen Adventbummel liefert. Besonders am historischen Domplatz locken liebevoll dekorierte Holzhütten mit regionalen Schmankerln und traditionellem Kunsthandwerk.

Den dritten Platz sichert sich Bulgariens Hauptstadt Sofia. Mehr als 90 Aussteller, zahlreiche kulinarische Verlockungen und eine große Eislaufbahn sorgen vor dem Nationalen Kulturpalast für Weihnachtsstimmung.

Weihnachtszauber ganz ohne Schneeflocken

Dass es für ein gelungenes Wintermärchen nicht unbedingt Minusgrade braucht, beweist Lissabon auf Platz vier. Mit Wonderland Lisboa verwandelt sich der Parque Eduardo VII bereits zum elften Mal in eine riesige Weihnachts-Erlebniswelt.

Italienische Adventromantik gibt es hingegen auf Platz fünf. Die drei Orte Asti, Govone und San Damiano d’Asti im Piemont feiern heuer das 20-jährige Jubiläum ihres gemeinsamen Weihnachtsprojekts "Il Magico Paese di Natale". Statt eines einzelnen Marktes erwartet Besucher hier eine ganze Region voller festlicher Schauplätze.

Weihnachtsmärkte ohne Gedränge i ?

Das sind Europas Top 10: 1. Craiova (Rumänien)

2. Riga (Lettland)

3. Sofia (Bulgarien)

4. Wonderland Lisboa (Portugal)

5. Asti, Govone und San Damiano d’Asti (Italien)

6. Salamanca (Spanien)

7. Debrecen (Ungarn)

8. Valkenburg (Niederlande)

9. Montbéliard (Frankreich)

10. Brügge (Belgien)

Ausgerechnet Graz rettet Österreichs Ehre

Für Wien fällt das Ergebnis hingegen ernüchternd aus. Weder der weltberühmte Christkindlmarkt am Rathausplatz noch die Adventmärkte vor Schloss Schönbrunn oder dem Belvedere finden sich in der veröffentlichten Rangliste wieder.

Ganz abschreiben muss man Österreich aber nicht: Ausgerechnet Graz schafft den Sprung auf Platz 15. Mit seiner historischen Altstadt, romantischen Gassen und zahlreichen Adventmärkten auf engstem Raum sichert sich die steirische Landeshauptstadt den besten heimischen Rang.