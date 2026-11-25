i In Österreich regnet es seltener, dafür fallen die Niederschläge zunehmend heftiger aus. iStock Neue Greenpeace-Analyse Hier regnet es in Österreich am heftigsten Weniger Regentage, dafür umso heftigere Niederschläge: Besonders im Westen Österreichs zeigt sich diese Entwicklung deutlich. Von Österreich Heute 25.11.2026, 17:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn es regnet, dann immer öfter richtig heftig. Eine aktuelle Datenanalyse von Greenpeace zeigt, wie stark sich die Niederschlagsmuster in Österreich durch die Klimakrise verändert haben. Besonders betroffen ist Vorarlberg.

Für die Untersuchung wurden die Niederschlagsdaten von 80 österreichischen Städten und Gemeinden aus zwei Zeiträumen miteinander verglichen. Das Ergebnis: Während die Zahl der Regentage vielerorts zurückgeht, nehmen die Starkregenereignisse deutlich zu.

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In 74 der 80 untersuchten Gemeinden gibt es mittlerweile mehr Starkregentage als noch vor rund 30 Jahren. In Teilen Niederösterreichs und Wiens hat sich deren Zahl sogar mehr als verdoppelt.

Vorarlberg dominiert Ranking

Die österreichweiten Spitzenreiter liegen allerdings im Ländle. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, führt Dornbirn mit durchschnittlich 23,4 Starkregentagen pro Jahr das Ranking an, dicht gefolgt von Bregenz mit 21,6 Tagen.

Besonders auffällig: Alle acht untersuchten Vorarlberger Gemeinden finden sich unter den ersten elf Plätzen wieder. Den stärksten Anstieg innerhalb des Bundeslandes verzeichnet Feldkirch mit rund 22 Prozent.

Beton verschärft das Problem

Doch nicht nur die Regenmenge ist entscheidend. Treffen große Wassermassen auf stark verbaute und versiegelte Flächen, steigt die Gefahr von Überflutungen. Je mehr Flächen versiegelt sind, desto weniger Regenwasser kann auf natürliche Weise versickern.

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Während in Lustenau mehr als die Hälfte der Fläche als Grünfläche ausgewiesen ist, liegt der Anteil in Bludenz bei gerade einmal 29 Prozent. Auch Bregenz schneidet mit rund 38 Prozent vergleichsweise schlecht ab.