i Wasserrettung in Bregenz am Bodensee, Vorarlberg APA-Images / Weingartner-Foto Grund für Unglück gefunden Zwei Tote im Bodensee - neue Spur nach Tauchdrama Zwei Taucher kamen im August tragisch im Bodensee ums Leben. Nun gibt es neue Erkenntnisse der Ermittler zur möglichen Ursache des Dramas. Von 25.11.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wende im Fall des tödlichen Tauchdramas am Bodensee! Anfang August waren eine 46-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann bei Überlingen in rund 80 Metern Tiefe in eine Notlage geraten. Das Duo leitete einen Notaufstieg ein. Der Mann war bereits beim Auftauchen bewusstlos, die Frau verlor an Land das Bewusstsein. Für beide kam jede Hilfe zu spät.

Nun gibt es brisante neue Erkenntnisse, wie "VOL.AT" berichtet. Laut Staatsanwaltschaft Konstanz dürfte eine medizinische Ursache beim 64-Jährigen zum unkontrollierten Aufstieg geführt haben. Die Tauchausrüstung beider Verunglückten habe hingegen einwandfrei funktioniert. Was sich in der Tiefe tatsächlich abgespielt hat, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Der Abschlussbericht der Polizei steht noch aus, die Ermittlungen dauern an.

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Fest steht: In den Tiefen des Bodensees befinden sich laut Schätzungen noch immer rund 100 Leichen verunglückter Menschen. Warum der See viele seiner Toten nicht mehr freigibt, damit hat sich "Heute" bereits eingehend befasst.