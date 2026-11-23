i Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz. Getty Images Tragödie in Wolfurt E-Biker (59) kracht gegen Baustellenschild – tot Tragischer Unfall in Vorarlberg! Ein E-Biker prallte ohne Helm gegen ein Baustellenschild und wurde schwer verletzt. Im Spital starb der Mann. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 17:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragischer Ausgang eines schweren Fahrradunfalls in Vorarlberg! Ein 59 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Montagmorgen (23. November) in Wolfurt gegen ein Baustellenschild geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nun steht fest: Er ist seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen.

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg bestätigte den Todesfall in einem Nachtrag zu ihrer ursprünglichen Presseaussendung.

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Radfahrer prallt gegen Baustellenschild

Der Unfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr auf der Landesstraße L3 im Gemeindegebiet von Wolfurt. Der E-Bike-Fahrer war von Lauterach kommend in Richtung Schwarzach unterwegs. Im Bereich einer Baustelle prallte er aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein dort aufgestelltes Hinweisschild.

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Durch die Kollision kam der Radfahrer zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, trug der Mann zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Radfahrer wurde medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Am Nachmittag folgte jedoch die traurige Nachricht: Der Mann überlebte den Unfall nicht. Er erlag im Spital seinen schweren Sturzverletzungen.

Landesstraße eine Stunde gesperrt

Für die Unfallaufnahme musste die L3 zwischen 7 und 8 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Warum der E-Bike-Fahrer gegen das Baustellenschild prallte, ist weiterhin unklar.

Auch ob das Fehlen eines Fahrradhelms für den tödlichen Ausgang eine Rolle spielte, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.