i Das Unternehmen muss will einen großen Teil seiner Schulden zurückzahlen. iStock 3,2 Millionen Euro Riesen-Pleite! Unternehmen will Millionen zurückzahlen Millionenpleite in Vorarlberg! Ein Unternehmen aus Rankweil ist zahlungsunfähig. Doch für die Gläubiger gibt es jetzt überraschend gute Nachrichten. Von Österreich Heute 23.11.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Millionen Euro Schulden, 28 Gläubiger und drei betroffene Mitarbeiter: Die Firma "K-Cyl FlexCo" aus Rankweil (Vorarlberg) ist in die Insolvenz geschlittert. Doch trotz der Millionenpleite gibt es Hoffnung: Das Unternehmen will einen Großteil seiner Schulden zurückzahlen.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichten, wurde das Unternehmen ursprünglich gegründet, um einen Teilbetrieb der insolventen "König GmbH & Co KG" zu übernehmen. Damit sollte die Produktion von Zylindern weiterlaufen und bestehende Aufträge, unter anderem für die Motorrad- und Fahrzeugindustrie, abgearbeitet werden.

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Aufträge verschoben – Geld ging aus

Zunächst lief die Finanzierung durch die Kunden weitgehend problemlos. Doch Anfang 2026 geriet die Firma zunehmend unter Druck. Laut KSV1870 kam es zu erheblichen Finanzierungslücken, gleichzeitig verschoben sich weitere geplante Kundenaufträge.

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Schließlich fehlte das nötige Geld, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Die Folge: Das Unternehmen wurde zahlungsunfähig.

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Gläubiger sollen 80 Prozent zurückbekommen

Für die 28 betroffenen Gläubiger gibt es nun allerdings Hoffnung. Die Firma bietet einen Sanierungsplan mit einer ungewöhnlich hohen Quote von 80 Prozent an. Wird dieser angenommen und erfüllt, sollen innerhalb von zwei Jahren insgesamt rund 3,2 Millionen Euro zurückfließen.

Möglich machen soll das eine neue Einigung mit den Kunden. Laut KSV1870 wurde inzwischen eine Finanzierung für den Weiterbetrieb vereinbart. Zusätzlich seien neue Aufträge eingegangen, mit denen das Unternehmen die versprochenen Rückzahlungen stemmen will