Vier Millionen Euro Schulden, 28 Gläubiger und drei betroffene Mitarbeiter: Die Firma "K-Cyl FlexCo" aus Rankweil (Vorarlberg) ist in die Insolvenz geschlittert. Doch trotz der Millionenpleite gibt es Hoffnung: Das Unternehmen will einen Großteil seiner Schulden zurückzahlen.
Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichten, wurde das Unternehmen ursprünglich gegründet, um einen Teilbetrieb der insolventen "König GmbH & Co KG" zu übernehmen. Damit sollte die Produktion von Zylindern weiterlaufen und bestehende Aufträge, unter anderem für die Motorrad- und Fahrzeugindustrie, abgearbeitet werden.
Zunächst lief die Finanzierung durch die Kunden weitgehend problemlos. Doch Anfang 2026 geriet die Firma zunehmend unter Druck. Laut KSV1870 kam es zu erheblichen Finanzierungslücken, gleichzeitig verschoben sich weitere geplante Kundenaufträge.
Schließlich fehlte das nötige Geld, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Die Folge: Das Unternehmen wurde zahlungsunfähig.
Für die 28 betroffenen Gläubiger gibt es nun allerdings Hoffnung. Die Firma bietet einen Sanierungsplan mit einer ungewöhnlich hohen Quote von 80 Prozent an. Wird dieser angenommen und erfüllt, sollen innerhalb von zwei Jahren insgesamt rund 3,2 Millionen Euro zurückfließen.
Möglich machen soll das eine neue Einigung mit den Kunden. Laut KSV1870 wurde inzwischen eine Finanzierung für den Weiterbetrieb vereinbart. Zusätzlich seien neue Aufträge eingegangen, mit denen das Unternehmen die versprochenen Rückzahlungen stemmen will