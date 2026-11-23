i Mehr als 150 Flüchtlingsquartiere wurden in den vergangenen zwei Jahren geschlossen. iStock / riskms Asyl-Wende in Vorarlberg Kaum neue Asylwerber – jetzt schließen Quartiere In Vorarlberg kommen derzeit nur noch vereinzelt Flüchtlinge an. Das hat Folgen: Unterkünfte werden geschlossen, bei der Caritas fallen Jobs weg. Von Österreich Heute 23.11.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang mussten in Vorarlberg Tausende Asylsuchende untergebracht werden. Jetzt hat sich die Situation deutlich verändert: Es kommen kaum noch neue Menschen an, zahlreiche Flüchtlingsquartiere werden nicht mehr gebraucht.

"Zwischenzeitlich kommen nur noch sehr wenige geflüchtete Menschen zu uns nach Vorarlberg, das sind eigentlich Einzelne", erklärt Caritas-Direktor Walter Schmolly gegenüber dem ORF Vorarlberg. Auch die Herkunft der Neuankömmlinge hat sich verändert. Sie stammen unter anderem aus Somalia, Eritrea, Syrien und Afghanistan.

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Mehr als 150 Unterkünfte geschlossen

Derzeit befinden sich in Vorarlberg 1.442 Menschen in der Grundversorgung. Laut Integrationslandesrat Markus Klien (FPÖ) sind das rund zwei Drittel weniger als noch vor einem Jahr.

Der starke Rückgang macht sich bei den Unterkünften bemerkbar. In den vergangenen zwei Jahren wurden mehr als 150 Quartiere geschlossen oder zurückgebaut. Darunter sind Wohnungen und ganze Wohnhäuser, die nun wieder an ihre Eigentümer übergeben werden. Auch die beiden Großquartiere in Bludesch und Feldkirch sind längst nicht mehr ausgelastet. Von insgesamt 180 Plätzen werden derzeit nur 120 benötigt.

80 Jobs bei Caritas weggefallen

Die Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Beschäftigten der Caritas, die für die Betreuung der Asylsuchenden zuständig ist. Anfang 2024 waren dafür noch rund 200 Mitarbeiter im Einsatz. Seither mussten laut Schmolly 80 Stellen abgebaut werden.

Insgesamt stehen in Vorarlberg derzeit noch rund 1.800 Betten für die Grundversorgung zur Verfügung. Die Kapazitäten wurden damit um mehr als die Hälfte reduziert.

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Abschiebezentrum in Ruanda geplant

Unterdessen arbeitet die Bundesregierung mit mehreren europäischen Ländern an Plänen für ein Abschiebezentrum in Ruanda. Dorthin sollen abgelehnte Asylwerber gebracht werden, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.

Landesrat Klien hält die Idee grundsätzlich für gut, verweist aber auf offene Fragen. Bisher gebe es weder Verträge noch konkrete Angaben zu den Kosten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) strebt einen Betriebsstart im kommenden Jahr an. Das Vorhaben ist allerdings umstritten: Hilfsorganisationen und Fachleute äußern Bedenken wegen der Menschenrechtslage in Ruanda, rechtlicher Hürden und möglicher hoher Kosten.