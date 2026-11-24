i Die Ausweiskontrolle durch die Polizei wurde vom Gericht als widerrechtlich eingestuft APA-Images / Laurin Christl 1.700 Euro fällig Polizei kontrolliert Pendlerin: Jetzt muss Bund blechen Polizisten kontrollierten eine Pendlerin in Vorarlberg ohne konkreten Anlass. Die Frau wehrte sich – jetzt muss der Bund knapp 1.700 Euro zahlen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Ausweiskontrolle im Zug wird für den Bund jetzt teuer! Zwei Beamte der Fremdenpolizei verlangten von einer Pendlerin in Vorarlberg den Ausweis – obwohl es keinen konkreten Anlass dafür gab. Die Frau wehrte sich und bekam vor dem Landesverwaltungsgericht recht. Der Bund muss ihr nun knapp 1.700 Euro an Kosten ersetzen.

Die Vorarlbergerin war auf dem Nachhauseweg in einer Schnellbahn zwischen Bludenz und dem deutschen Lindau unterwegs. Im Rahmen einer sogenannten Schleierfahndung kontrollierten zwei Polizisten Fahrgäste und forderten auch von ihr einen Ausweis.

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Dabei hatte sich die Frau laut den Feststellungen des Gerichts völlig unauffällig verhalten. Sie war erst unterwegs eingestiegen, sprach Vorarlberger Dialekt und hatte lediglich einen kleinen Rucksack dabei. Bis zur deutschen Endstation wollte sie gar nicht fahren.

Gericht erklärt Kontrolle für rechtswidrig

Die Pendlerin legte Beschwerde gegen die Amtshandlung ein – mit Erfolg. Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg stellte fest, dass der Umstand, dass ein Zug ins Ausland fährt, allein keine anlasslose Identitätsfeststellung rechtfertigt.

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, wurde die Ausweiskontrolle deshalb für rechtswidrig erklärt. Die Konsequenz: Der Bund muss der Frau knapp 1.700 Euro an Kosten ersetzen.